Какие автомобили покупали в 2024 году для организаций и частных лиц: статистика

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Как сообщает Укравтопром, в 2024 году украинский автопарк пополнили 69,6 тыс. новых легковушек. Из этого количества – 44,3 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 25,3 тыс. приобрели юрлица.
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Итак, по сравнению с 2023 г., продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 8%, а в корпоративном – на 27%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 3167 ед.;
- Mazda CX5 - 1611 ед.;
- Renault Duster - 1538 ед.;
- Kia Sportage - 1522 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 1506 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 5288 ед.;
- Peugeot Landtrek - 1108 ед.;
- Skoda Octavia - 1028 ед.;
- Toyota Hilux - 1019 ед.;
- Toyota RAV-4 - 901 ед.