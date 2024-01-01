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Какие автомобили покупали в 2024 году для организаций и частных лиц: статистика

Названы самые популярные в 2024 г. легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка.
Какие машины покупали для организаций и частных лиц - Auto24
Евгений Гудущан
logo23 января, 10:15
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Как сообщает Укравтопром, в 2024 году украинский автопарк пополнили 69,6 тыс. новых легковушек. Из этого количества – 44,3 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 25,3 тыс. приобрели юрлица.

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Итак, по сравнению с 2023 г., продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 8%, а в корпоративном – на 27%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 3167 ед.;
  2. Mazda CX5 - 1611 ед.;
  3. Renault Duster - 1538 ед.;
  4. Kia Sportage - 1522 ед.;
  5. Volkswagen ID.4 - 1506 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster - 5288 ед.;
  2. Peugeot Landtrek - 1108 ед.;
  3. Skoda Octavia - 1028 ед.;
  4. Toyota Hilux - 1019 ед.;
  5. Toyota RAV-4 - 901 ед.
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