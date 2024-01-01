Какие автомобили стали финалистами конкурса "Европейский автомобиль года"

Победителя конкурса объявят уже в январе
Судьи престижной организации “Европейский автомобиль года” обнародовали окончательный перечень автомобилей, которые поборются за абсолютную победу в конкурсе 2025 года.
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Как сообщает Carscoops, 60 членов жюри выбирали из более 40 различных автомобилей. В частности, они отвергли так модели, как Ford Explorer EV, Mini Cooper SE, Aceman и Countryman, Polestar 4, MG Cyberster и Hyundai Santa Fe.
В общем, в финальную семерку попали следующие автомобили:
- - Alfa Romeo Junior;
- - Citroen C3 / e-C3;
- - Cupra Terramar;
- - Dacia Duster;
- - Hyundai Inster;
- - Kia EV3;
- - Renault 5 / Alpine A290 (в рамках конкурса считается одной моделью).
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Сейчас члены жюри имеют восемь недель, чтобы решить, как они собираются распределить свои 25 баллов, ведь по правилам предусмотрено, что они должны предоставить их по крайней мере пяти моделям, и ни одна машина не может набрать более 10 баллов. Объявят победителя конкурса 10 января.