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Какие автомобили стали финалистами конкурса "Европейский автомобиль года"

Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля в Европе 2025 года. Интересно, что среди семи номинантов аж четыре электромобиля.
Объявлены финалисты конкурса "Европейский автомобиль года 2025" - Auto24

Победителя конкурса объявят уже в январе

Даниил Северенчук
logo18 ноября, 10:20
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Судьи престижной организации “Европейский автомобиль года” обнародовали окончательный перечень автомобилей, которые поборются за абсолютную победу в конкурсе 2025 года.

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Как сообщает Carscoops, 60 членов жюри выбирали из более 40 различных автомобилей. В частности, они отвергли так модели, как Ford Explorer EV, Mini Cooper SE, Aceman и Countryman, Polestar 4, MG Cyberster и Hyundai Santa Fe.

В общем, в финальную семерку попали следующие автомобили:

  • - Alfa Romeo Junior;
  • - Citroen C3 / e-C3;
  • - Cupra Terramar;
  • - Dacia Duster;
  • - Hyundai Inster;
  • - Kia EV3;
  • - Renault 5 / Alpine A290 (в рамках конкурса считается одной моделью).

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Сейчас члены жюри имеют восемь недель, чтобы решить, как они собираются распределить свои 25 баллов, ведь по правилам предусмотрено, что они должны предоставить их по крайней мере пяти моделям, и ни одна машина не может набрать более 10 баллов. Объявят победителя конкурса 10 января.

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