Какие автомобили ввозили в этом году через таможни Закарпатья: одна машина была уникальна

К этому числу стоит добавить еще 41 растаможенный грузовой автомобиль. Средняя стоимость одной подержанной легковушки составляла 13,5 тыс. долларов. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Чаще всего на таможенное оформление импортируемых автомобилей в этом году попадали документы на Volkswagen (27%), Skoda (18%) и Audi (10%). При этом 25% подержанных легковых транспортных средств импортировано со сроком использования до 5 лет, 75% транспортных средств – с использованием более 5 лет.

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По моторной комплектации традиционно лидируют дизельные версии, их доля составляет 42% от общего количества помещенных в таможенный режим транспортных средств. Далее в списке идут автомобили бензинового исполнения, доля которых составляет 33%.

Автомобилей с электрическими двигателями или двигателями, способными заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии, в объеме растаможки было 26%.

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Как и в предыдущем отчетном периоде, преимущество за автомобилями с двигателями большего объема и мощными. Таких транспортных средств с объемом двигателей до 1500 см куб ввезено 136 единиц, что составляет 24% от общего количества растаможенных транспортных средств.

Также зафиксирован еще один довольно интересный факт: растет тенденция к увеличению ввоза электрических автомобилей.

Всего в Госбюджет во время таможенного оформления подержанных импортных автомобилей граждане уплатили 69,4 млн грн.