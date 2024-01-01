Какие бывают хитрости при сдаче теоретического экзамена для получения "прав"

Честно и самостоятельно сдать экзамены в сервисных центрах МВД становится все сложнее. По официальной статистике теорию с первого раза успешно сдает только 21% кандидатов только 21% кандидатов, а практику только 16%. Такая ситуация создает значительные коррупционные риски и спрос на услуги “бегунков”. Кроме того, некоторые граждане прибегают к хитрости.

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В сервисный центр МВД в Стрые мужчина пришел сдавать теоретический экзамен. Но вместо знаний решил положиться на высокие технологии – достал из футляра "умные" очки с камерой и... включил "режим спецагента".

Вероятно, планировал транслировать вопросы наружу и получить ответы в реальном времени. Но план "007" завершился еще до начала: администратор заметила шпионский гаджет и экзамен сразу остановили.