Сколько остановок нужно, чтобы на первом Nissan Leaf доехать со Львова в Киев

Из Киева команда выехала в 5:30 утра. Уровень заряда батареи кроссовера от BYD составлял 96%. Первую плановую остановку выполнили на станции GO TO-U в Гоще. В Житомир авторы добрались всего за 50 минут, ведь ехали с высокой скоростью (130 км/ч). Расходы при таком темпе были достаточно высокими – 29 кВт/ч.

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До зарядной станции автомобиль добрался в 8 часов утра с 6% заряда батареи, преодолев на одном заряде 306 км. Средний расход составил 26 кВт-ч/100 км. Процесс зарядки прошел штатно: сначала кроссовер принимал заряд мощностью 140 кВт, а после 23% заряда мощность начала постепенно снижаться. Стоимость зарядки составила 895 гривен.

Команда зарядила автомобиль до 68% и отправилась дальше согласно маршруту. Во Львов авторам удалось добраться около 11 часов, однако, из-за изменения планов, они были вынуждены поехать в городок Городок.

Когда они забрали собственный Nissan Leaf, батарея авто имела заряд 78%. Этот экземпляр был экспортирован из США, поэтому имеет зарядные порты типа Type 1 и CHAdeMO. Поэтому команде пришлось отдельно забирать переходник, для зарядки от станций Type 2. В целом, автомобиль понравился экспертам, однако, он имеет малый запас хода.

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Именно поэтому, батарею автомобиля приходилось заряжать в среднем после каждых пройденных 100-110 км. Оба авто зарядили во Львове и отправились в путешествие обратно в Киев.

Однако, она была нелегкой. Во время поездки в Городок, авторы попали в большую яму на BYD Song Plus Champion и повредили его колесо. Резины аналогичного размера не нашлось, поэтому было принято решение поставить поврежденное колесо на заднюю ось и по чуть-чуть двигаться в Киев.

Батарея Leaf быстро разряжалась, ведь на момент путешествия автомобиль имел пробег в более 107 тысяч км, а потому полезная емкость батареи уже точно меньше, чем заявленные 24 кВт-ч. Поэтому автомобили остановились на зарядку в городе Буск на станциях IONITY.

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После зарядки команда поехала к следующей зарядной станции, расположенной в городе. Броды. Из-за того, что батарея авто была достаточно разогрета, Leaf смог принять мощность в 47 кВт, что позволило зарядиться с 47% до 84% за 15 минут.

До следующей станции в Ровно надо было преодолеть около 100 км пути, поэтому авторы решили проверить, сможет ли Leaf преодолеть это расстояние имея 90% заряда батареи. Автомобилю удалось это сделать и даже осталось 11% остатка, то есть на 100 км пути Nissan Leaf в среднем тратит 80% заряда.

Однако, по неизвестным причинам, на станции ECOFACTOR зарядный процесс не удалось запустить даже с третьей попытки, поэтому команда выбрала станцию от AutoEnterprise. На этот раз процесс зарядки прошел штатно, но, авторы попали в небольшое ДТП и повредили бампер Leaf, когда отъезжали от станции.

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На тот момент на часах уже было 17:45, поэтому эксперты решили, что не успеют добраться до Киева до конца суток и остались на ночлег в гостинице в городе Гоща. Однако, на зарядной станции, расположенной возле отеля, не было подходящего порта Type 1 или CHAdeMO для Leaf.

К счастью, BYD Song Champion поддерживает технологию V2L, а потому стал “донором” энергии для Nissan Leaf. На следующий день батарея Nissan была заряжена до 100%, тогда как заряд кроссовера составлял 65%, однако, команда “Первой Электрички” решила остановиться на следующей станции зарядки уже в 70 км пути от отеля, что находится в городе Звягель.

От станции в Звягеле до Киева оставалось еще около 228 км. Во время путешествия, авторы выяснили, что на 50% заряда при скорости 90 км/ч, Nissan Leaf может преодолеть 55 км.

До следующей станции в Житомире Leaf добрался на 8% заряда. Батарея автомобиля зарядилась до 91%, а после этого процесс зарядки по неизвестным причинам прекратился, однако, команда отправилась дальше, ведь этого запаса хода должно было хватить до Киева.

Этот путь Leaf преодолевал с максимальной скоростью 75 км/ч, тогда как по данным бортового компьютера электромобиля, средняя скорость составляла 65 км/ч. С Гощи до хаба VIWATT в Киеве команда “Первой Электрички” добралась за 5 часов 43 минут.

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Подытоживая, путешествовать на электромобиле с маленькой батареей возможно, хотя и приходится часто останавливаться на зарядных станциях. В общем, за все время поездки BYD Song Plus Champion преодолел 1050 км. К тому же команда выяснила, что кроссовер от BYD способен преодолеть 300 км от Гощи в Киев, потратив всего 48% заряда, однако, при условии, что средняя скорость составит 65 км/ч.