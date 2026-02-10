Какие бывают виды переоборудования авто и когда требуется согласование

Замена двигателя, изменение типа кузова, переоборудование грузового автомобиля на пассажирский или установка газобаллонного оборудования не могут осуществляться самостоятельно. Такие действия считаются переоборудованием и требуют официального согласования с государственными органами и последующей перерегистрации.

Что считается переоборудованием транспортного средства

Согласно закону Украины "О дорожном движении", переоборудование транспортного средства - это изменение типа, марки или модели, назначения или параметров конструкции транспортного средства, специального оборудования или номерных агрегатов, если такие изменения не предусмотрены нормативно-технической документацией производителя.

Фактически любое вмешательство, которое влияет на конструкцию, технические характеристики или функциональное назначение автомобиля, считается переоборудованием и подлежит государственному контролю.

Основные виды переоборудования

Самыми распространенными видами переоборудования транспортных средств является изменение конструкции кузова, переоборудование грузового транспортного средства на пассажирское, замена двигателя на другой тип или модель, установка дополнительных пассажирских мест, переоборудование автомобиля на специализированное учебное транспортное средство, а также установка системы ручного управления для лиц с инвалидностью.

Отдельную категорию составляет установка газобаллонного оборудования. Такое вмешательство также считается переоборудованием (хотя на самом деле является дооборудованным) и осуществляется исключительно у субъектов хозяйствования, которые имеют соответствующие разрешительные документы и сертификаты.

Когда требуется согласование и перерегистрация

После завершения переоборудования транспортное средство обязательно подлежит перерегистрации в сервисном центре МВД. Без внесения изменений в регистрационные документы эксплуатация такого автомобиля считается нарушением законодательства.

Важным условием является то, что переоборудованию подлежат только транспортные средства, которые уже зарегистрированы в Украине. Новые автомобили, что еще не проходили первичную государственную регистрацию, не могут быть переоборудованы до момента их официального оформления.

Процедура согласования предусматривает получение соответствующего заключения о возможности внесения изменений в конструкцию. Подробная информация об оформлении таких выводов, в том числе в случаях переоборудования без замены номерных агрегатов, размещена на официальном сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Услуги".

Особенности установки газобаллонного оборудования

Установка газобаллонного оборудования осуществляется в индивидуальном порядке. Работы могут выполняться только предприятиями, которые имеют соответствующее свидетельство. После монтажа ГБО транспортное средство также подлежит обязательной перерегистрации с внесением изменений в регистрационные документы.

Вывод

Переоборудование транспортного средства без соблюдения установленной процедуры создает не только юридические риски для владельца, но и потенциальную угрозу штрафов от полиции. Именно поэтому любые конструктивные изменения должны осуществляться исключительно с последующим оформлением в сервисных центрах МВД.