Какие документы из автошколы нужны при обмене старого водительского удостоверения

У сервисных центрах МВД фиксируют рост количества обращений по обмену действительных сейчас пожизненных водительских удостоверений, выданных до 1991 года и ранее на территории УССР. Такие документы обменять непросто, а во многих случаях и не нужно. Но если желание получить временный “пластик” - Главный сервисный центр МВД рекомендует запастись терпением и рядом дополнительных документов.

Пожизненные водительские удостоверения требуют особой проверки, ведь значительная часть информации о них отсутствует или неполная в государственных электронных реестрах. Именно поэтому гражданам рекомендуют, по возможности, иметь при себе экзаменационную карточку водителя и свидетельство об окончании автошколы.

В чем заключается проблема со старыми удостоверениями

Все старые водительские удостоверения, в том числе выданные во времена СССР, считаются действительными. Главное их преимущество над современными пластиковыми картами – отсутствие срока действия. То есть они пожизненные. Пластиковые водительские удостоверения действуют два года (если удостоверение выдано впервые) или тридцать лет, если это уже не первое водительское удостоверение.

Старые водительские удостоверения, выданные до внедрения электронных баз данных МВД, оформлялись в условиях бумажного учета. Вследствие этого в Едином государственном реестре МВД могут отсутствовать или неполные сведения относительно:

самого факта выдачи удостоверения;

перечня открытых категорий;

дат их открытия;

результатов сдачи теоретических и практических экзаменов.

Особенно это касается документов, выданных до 1990 года, а также удостоверений, оформленных другими республиками СССР. В таких случаях, соответствии с пунктом 30 постановления Кабинета Министров Украины № 340, может понадобиться письменное подтверждение органа, выдавшего удостоверение.

Почему экзаменационная карточка имеет значение

Экзаменационная карточка водителя является одним из ключевых архивных документов, которые использовались до цифровизации учета. Она часто содержит информацию о:

факте сдачи экзаменов;

последовательность открытия категорий;

датах приобретения права управления соответствующими транспортными средствами.

Именно эти данные позволяют администраторам сервисных центров МВД корректно восстановить историю водительского удостоверения и внести в новый документ все подтвержденные категории. В то же время вид таких карточек может существенно отличаться, поскольку они оформлялись в разные годы по разным образцам.

Роль свидетельства об окончании автошколы

Свидетельство об окончании обучения в автошколе не заменяет экзаменационную карточку, однако может служить дополнительным источником информации. В совокупности эти документы значительно облегчают проверку данных, особенно когда электронные реестры не содержат необходимых сведений.

Важно понимать, что предоставление этих документов не является обязательным требованием для обмена водительского удостоверения. Однако их наличие может существенно сократить время проверки и позволить получить новое удостоверение в день обращения.

Законодательные ограничения при обмене

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 340, в новое водительское удостоверение могут быть внесены только те категории, право на которые документально подтверждено. Администраторы ТСЦ МВД не имеют законных оснований вносить категории на основании устных объяснений заявителя без соответствующих доказательств.

Даже при наличии экзаменационной карточки не всегда возможно однозначно восстановить полную историю открытия всех категорий из-за давности документов или особенностей их оформления в прошлые годы. В таких ситуациях решение принимается исключительно на основании подтвержденных данных и норм действующего законодательства.

Что делать, если документы отсутствуют

В случае отсутствия экзаменационной карточки и свидетельства автошколы проверка осуществляется по имеющимся электронным реестрам и бумажным архивам. Это может повлиять как на сроки предоставления услуги, так и на перечень категорий, которые будут внесены в новое водительское удостоверение.

Поэтому гражданам, которые планируют обмен водительского удостоверения старого образца, рекомендуют заблаговременно проверить наличие архивных документов и, по возможности, взять их с собой в сервисный центр МВД.