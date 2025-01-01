Какие двигатели выбирают украинцы при покупке новых автомобилей: интересная статистика

В І полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял почти 68%.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя. Заметно увеличилась доля гибридов с 17,3% до 26,5%. В то же время доля дизельных авто сократилась с 24,7 до 19,4%. Добавил сегмент электромобилей - с 14,6% до 16,9%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: