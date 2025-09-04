Какие двигатели в новых автомобилях выбирали украинцы в августе

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 49% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял почти 63%.

Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 32,3% августовских продаж новых авто, в прошлом году было 40,8%.

На втором месте электромобили, доля которых выросла с 14,3% до 27,9%.

Гибриды охватили 23,4% рынка, против 22,4% в августе 2024г.

Доля дизельных авто за год уменьшилась с 22,1% до 16,2%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: