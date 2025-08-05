Какие двигатели на новых автомобилях выбирали украинцы в июле

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял 63,1%.

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Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,1% июльских продаж новых авто, в июле 2024г. было 37,6%.

В то же время существенно прибавил и сегмент электромобилей - с 15,3% до 24,7%. Доля гибридов почти не изменилась - 21,2%. Доля дизельных авто за год уменьшилась с 25,5% до 18,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: