Какие фургоны и пикапы выбирал бизнес в 2025 году: Топ новых и подержанных моделей

2025 год для сегмента LCV выдался противоречивым. Внутренний рынок подержанной техники просел ощутимо - всего 24 560 сделок, что на 51,9% меньше, чем в 2024 году. Это следствие осторожности бизнеса и отложенного спроса в течение года, считают в Институте исследований авторынка.

Зато импорт подержанных LCV продемонстрировал устойчивость - 12 511 первых регистраций, или плюс 18% год к году. Предприниматели охотнее вкладывались в относительно "свежие" машины из Европы, чем покупали технику внутри страны.

Рынок новых LCV тоже несколько снизился - 5 898 регистраций (–9,9%). Однако эти цифры не стали критическими: сегмент сохранил жизнеспособность и показал, что способен быстро реагировать на изменение условий.

Декабрь: когда бизнес включил турборежим

Конец года фактически перезапустил рынок. В декабре внутренние перепродажи выросли до 2 289 единиц - это +3,9% месяц к месяцу и более +105% в годовом измерении. Такой скачок свидетельствует об активном обновлении парков перед завершением года.

Импорт подержанной техники также добавил +15,4% за месяц (1 216 авто), а по сравнению с декабрем 2024 года вырос на 74%. Сегмент новых авто показал 606 регистраций: 537 - импортные машины и 69 единиц украинского производства (крупноузловая сборка и спецкузова).

Фактически декабрь стал месяцем, когда бизнес компенсировал то, что не покупал в течение года.

Вторичный рынок: проверенная классика

На внутреннем рынке LCV безоговорочным лидером остается Mercedes-Benz Sprinter - универсальный "золотой стандарт" для перевозчиков, строителей и сервисных компаний. Вторую позицию стабильно удерживает Renault Master, который часто выигрывает ценой и доступностью обслуживания.

Третье место - за ГАЗ Газель. Несмотря на возраст и моральную устарелость, она до сих пор активно циркулирует внутри страны из-за минимальной цены входа.

Далее в рейтинге - Volkswagen Transporter и Ford Transit. Компактный сегмент представляют Renault Kangoo, Fiat Doblo и Volkswagen Caddy. Замыкают десятку Renault Trafic и большой Volkswagen Crafter.

Импорт подержанных: прагматизм без компромиссов

В сегменте импорта бизнес голосует кошельком. Здесь первое место в 2025 году занял Renault Master, который опередил Mercedes-Benz Sprinter - главным образом благодаря широкому предложению фургонов и рефрижераторов.

Существенную долю рынка также занимают Renault Trafic и Renault Kangoo, что подчеркивает доверие к французской линейке LCV. Среди других популярных моделей - Volkswagen Crafter, Volkswagen Transporter, Opel Movano, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit и компактный Nissan NV200.

Новые LCV: инструмент, а не имидж

Сегмент новых авто в 2025 году был максимально утилитарным. Абсолютным лидером стал Renault Express - оптимальный вариант для городской доставки и сервисного бизнеса.

Второе место занял пикап Toyota Hilux, который остается универсальным решением для тяжелых условий. Тройку лидеров замыкает большой Renault Master.

Также в топе - Fiat Ducato, "кольца" Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Fiat Doblo, а также Citroën Jumper, Toyota Proace и пикап Mitsubishi L200.

Мнение эксперта

Станислав Бучацкий, соучредитель Института исследований авторынка:

"Рынок LCV в 2025 году четко разделился. Внутренняя “вторичка” за год резко сократилась, но декабрьский скачок более 100% показывает: бизнес адаптировался и начал активно обновлять парк в конце года.

Приоритеты изменились - вместо универсальных машин покупают узкоспециализированные фургоны и рефрижераторы. Лидерство Renault Express среди новых авто указывает на активность городской доставки, а высокие позиции Toyota Hilux и Mitsubishi L200 - на запрос на выносливость и проходимость. Бизнес больше не покупает “просто машину” - он покупает инструмент".

Вывод

2025 год для рынка LCV стал годом осторожности и точечных решений. Бизнес считал каждую инвестицию, но в конце года показал готовность обновлять автопарки. И если экономическая ситуация будет оставаться хотя бы стабильной, сегмент легкой коммерческой техники имеет все шансы вернуться к росту.