Какие индивидуальные номера украинцы заказывали в 2025 году

Индивидуальные номерные знаки в Украине все чаще становятся способом самовыражения. Итоги 2025 года подтверждают эту тенденцию: спрос на именные и креативные номера существенно вырос, а фантазия автовладельцев иногда превращает номерной знак в полноценный элемент юмора и образа водителя.

Читайте также: Розовые автомобильные номера официально узаконены

По данным Главного сервисного центра МВД, в 2025 году было изготовлено и выдано 20 570 комплектов индивидуальных номерных знаков. Это примерно на треть больше, чем в 2024 году, что свидетельствует о стабильном росте интереса к персонализации автомобилей.

На украинских дорогах все чаще можно увидеть авто с надписями, которые вызывают улыбку или мгновенно запоминаются. Среди наиболее креативных и заметных индивидуальных номеров, заказанных в 2025 году, были такие надписи: "ПОТУЖНИЙ", "ШАНОВНА", "ШЕРШЕНЬ", "АСПИРИН", "ЗЛЮКА", "АГРОНОМ", "МУРЧИК", "МАЛЫШКА". В этих вариантах легко узнать взгляды владельца, профессиональный бэкграунд или просто чувство юмора.

Отдельную категорию составляют номерные знаки с собственными именами. В течение года украинцы заказывали номера с надписями "АРТЕМЧИК", "ДАРИНА", "ГОМЕР", "МИТЯЙ", "МИХАСИК", "НАТАЛИ". Такие варианты остаются популярными благодаря простоте и желанию персонализировать авто максимально буквально.

Заказать индивидуальные номерные знаки можно как онлайн через Кабинете водителя, так и непосредственно в любом сервисном центре МВД. Готовый комплект номеров доступен для получения почтовой доставкой в отделения "Новой почты" или лично в Главном сервисном центре МВД в Киеве, в управлении стандартизации на улице Мечты, 19 (бывшая Туполева).

Также интересно: Кому будут выдавать "розовые" номера

После получения номеров владелец обязан обратиться в сервисный центр МВД для их официального закрепления за транспортным средством. Администратор вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр транспортных средств и выдает новое свидетельство о регистрации.

Эксперты отмечают, что рост популярности индивидуальных номеров отражает общую тенденцию к персонализации автомобиля. Для многих водителей номерной знак перестает быть просто набором символов и превращается в способ заявить о себе.