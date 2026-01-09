Какие легковые автомобили самые популярные на внутреннем рынке: Топ-10 марок и моделей 2025 года

По итогам 2025 года в Украине заключили 895 593 сделки купли-продажи подержанных легковых авто. Это на 18,9% меньше, чем годом ранее, однако говорить о кризисе не приходится. Рынок скорее прошел фазу коррекции после слишком активных предыдущих периодов и вернулся к более взвешенному ритму, утверждают в Институте исследований авторынка.

Также интересно какие подержанные авто прогоняли в Украину в 2025 году

Декабрь – рекордный, но почему?

Самое интересное произошло в конце года. Декабрь принес почти 80 тысяч сделок и формально показал плюс более 110% к декабрю 2024-го. Но сухие проценты здесь обманчивы. На самом деле никакого “бума” перепродаж не было. Ведь год назад сервисные центры МВД работали с перебоями из-за проблем с базами данных, и регистрации фактически были парализованы. Поэтому нынешний всплеск - это сочетание стабильной работы системы, отложенного спроса и желание успеть к изменениям налоговых правил в 2026 году.

Кто главный на внутреннем рынке

В брендовом зачете уже традиционно вне конкуренции остается Volkswagen. Его преимущество над ближайшими преследователями настолько велико, что напоминает эпоху безоговорочного доминирования в большом спорте. Для украинского вторичного рынка это стабильность, проверенные агрегаты и огромное предложение на любой кошелек.

Второе место уверенно удерживает Renault, но буквально дышит в спину ему ВАЗ. История этого присутствия проста и одновременно печальна: сверхнизкая цена и острая потребность в базовой мобильности. Для многих покупателей это не вопрос выбора, а вопрос выживания - или старенькая "Лада", или никакого авто вообще.

На этом фоне довольно показательно выглядит BMW, который опережает более прагматичные Skoda и Toyota. Украинский покупатель часто руководствуется не только калькулятором, но и эмоциями. Мечта из юности, желание "ездить лучше, чем вчера", или просто стремление выделиться работают не хуже аргументов о надежности и стоимости обслуживания.

Чуть дальше в рейтинге плотной группой идут Audi и Mercedes-Benz. Вместе они формируют ту самую прослойку 15–20-летнего премиума, владельцы которого обычно хорошо понимают, что экономия здесь заканчивается на цене покупки.

Модели, держащие рынок

Абсолютным лидером среди моделей остается Volkswagen Passat. Для украинского вторичного рынка это уже давно не просто автомобиль, а определенный социальный символ. Он достаточно большой, универсальный и понятный, чтобы закрывать большинство жизненных сценариев.

Сразу за ним - феномен, который не поддается возрасту, Daewoo Lanos. Несмотря на почтенные годы, именно он для многих становится первым собственным авто и тем самым "входным билетом" в мир индивидуальной мобильности.

Далее расположились Skoda Octavia и Volkswagen Golf - машины, которые годами доказывают простую истину: универсальность и проверенная конструкция продаются лучше любых модных экспериментов.

Вторую половину десятки формируют знакомые каждому украинскому водителю модели. Здесь и Renault Megane, и бизнес-класс в виде BMW 5 Series, и чуть более компактная BMW 3 Series. Компанию им составляют Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.

Именно эти автомобили составляют "костяк" внутреннего рынка и обеспечивают большинство ежедневных поездок по стране.

Роскошь живет по собственным правилам

Параллельно с массовым сегментом в 2025 году уверенно чувствовал себя и мир дорогих авто. Чаще всего владельцев среди премиума меняли автомобили Porsche - более трех тысяч раз. Этот бренд стал своеобразной точкой входа в сегмент между серийными моделями и настоящей экзотикой.

Впрочем, и настоящий люкс без движения не стоял. За год украинцы перепродали более сотни Bentley и несколько десятков Rolls-Royce. Свою аудиторию нашли Maserati, Lamborghini, Aston Martin, а также единичные, но показательные Ferrari и McLaren. Даже ультралюксовый Maybach нашел своих покупателей, доказывая, что для этого сегмента макроэкономика часто имеет второстепенное значение.

Также интересно какой сбор в пенсионный фонд в 2026 году?

Комментарий эксперта

Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:

"Внутренний рынок перепродаж - это зеркало всего авторынка. То, что мы видим в топах сегодня, является прямым следствием продаж новых авто и импорта подержанных машин за предыдущие годы.

Если сравнить 2025-й, скажем, с 2015 годом, разница колоссальная. Тогда рынок был заполнен преимущественно “вазами” и переработанными фургонами. Сегодня же даже в 20-летнем автомобиле есть базовые элементы безопасности, которые ранее были недоступны массовому покупателю.

Эти изменения не случайны. Они стали результатом законодательных решений 2016 и 2018 годов и короткого, но очень показательного периода нулевой растаможки в 2022-м. На пути в ЕС украинский авторынок еще не раз будет меняться, и эти трансформации точно будут не менее интересными".