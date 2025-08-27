Какие налоги придется уплатить при дарении автомобиля

Планируете подарить свой транспортный? Да, это возможно сделать в сервисном центре МВД бесплатно. Однако есть один нюанс, о котором стоит знать. Условия дарения зависят от того, является ли получатель вашего подарка является вашим родственником или посторонним лицом.

Если транспортное средство дарится члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается. К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени родства – родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

В каких случай уплачивается налог

Если человек, которому планируете подарить движимое имущество, не относится к родственникам первой и второй степени родства, согласно налоговому кодексу Украины, уплачивается налог на доходы физических лиц. Он составляет 5% от стоимости любого подарка и 5% военного сбора. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и 5% военного сбора. Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%. Квитанцию об уплате налогов необходимо предоставить администратору при оформлении договора дарения.

Как перерегистрировать транспортное средство по договору дарения

Перерегистрация транспортного средства по договору дарения происходит в сервисном центре МВД в день предоставления услуги. С собой необходимо взять перечень документов:

паспорт гражданина Украины;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одариваемого или не дарителя);

документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

договор дарения оформляется бесплатно.

Ориентировочная стоимость услуги по перерегистрации по договору дарения: для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 1306 грн. Сюда входит: административная услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 606 грн, номерной знак – 350 грн.

Обращаем внимание, если лицо уже имеет в наличии нотариально заверенный договор дарения, необходимо обратиться в сервисный центр МВД. К основному перечню документов необходимо также взять нотариально заверенный договор дарения.