В сравнении с прошлым годом наблюдается существенный спад рынка новых авто, но если сравнивать с предыдущим месяцем, то можно заметить небольшой рост продаж.

В первый месяц осени 2022 года в Украине было реализовано 3,4 тыс новых легковых, сообщает Укравтопром.

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Это на 64% меньше, чем годом ранее, и на 16% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

ТОП-5 брендов сентябрьского рынка новых легковых автомобилей:

Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц в 🇺🇦 было зарегистрировано 673 новых авто этой марки. В то же время, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые Toyota уменьшился на 10%, а по отношению к сентябрю 2021 года почти в 2,3 раза.

Второй результат у Skoda – 312 авто, что на 94% больше августовского показателя марки и на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.

На третьем месте Hyundai – 265 регистраций (+54% до августа 22г., -38% до сентября 21г.).

Четвертая позиция у Mitsubishi – 261 шт. (+123% до августа 22г., -41% до сентября 21г.).

На пятом месте BMW – 250 шт. (+27% до августа 22г., -1% до сентября 21г.).

Титул бестселлера сентября достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот кроссовер в течение месяца выбрали 305 покупателей.