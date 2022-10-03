В сравнении с прошлым годом наблюдается существенный спад рынка новых авто, но если сравнивать с предыдущим месяцем, то можно заметить небольшой рост продаж.
В первый месяц осени 2022 года в Украине было реализовано 3,4 тыс новых легковых, сообщает Укравтопром.
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Это на 64% меньше, чем годом ранее, и на 16% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
ТОП-5 брендов сентябрьского рынка новых легковых автомобилей:
- Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц в 🇺🇦 было зарегистрировано 673 новых авто этой марки. В то же время, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые Toyota уменьшился на 10%, а по отношению к сентябрю 2021 года почти в 2,3 раза.
- Второй результат у Skoda – 312 авто, что на 94% больше августовского показателя марки и на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.
- На третьем месте Hyundai – 265 регистраций (+54% до августа 22г., -38% до сентября 21г.).
- Четвертая позиция у Mitsubishi – 261 шт. (+123% до августа 22г., -41% до сентября 21г.).
- На пятом месте BMW – 250 шт. (+27% до августа 22г., -1% до сентября 21г.).
Титул бестселлера сентября достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот кроссовер в течение месяца выбрали 305 покупателей.
Всего с января по сентябрь 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 27,8 тыс. новых легковых авто, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.