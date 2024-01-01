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Какие новые автомобили украинцы купили в апреле: рейтинг

В течение апреля 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,7 тысячи новых легковушек. По сравнению с апрелем 2024 года имеем прирост на 1,2%; а если равнять нынешний март к апрелю - получаем плюс 14,6%.
Статистика регистраций новых авто в апреле 2025 года - Auto24

ФОТО: Фрипик|

В автосалонах покупали частные лица и предприятия

Станислав Бучацкий
logo6 мая, 11:01
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Большинство новых легковушек (96,9%, 5570 шт.), были импортированными из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине составила 3,1% (179 шт.), утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Среди марок больше всего на первую регистрацию было подано легковушек с эмблемами Toyota, Volkswagen Skoda и Renault. Вот Топ-10 производителей по итогам апреля текущего года:


Топ-10 производителей новых легковушек, апрель 2025 г. График ИДА


Среди отдельных моделей, подобно как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Уже традиционно в первую десятку преимущественно попадают преимущественно кроссоверы.


Топ-10 моделей новых легковушек, апрель 2025 г. График ИДА

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как такие, изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (93 шт.), который выпускают на закарпатском заводе "Еврокар". Второе место у продукции того же предприятия - Skoda Octavia (23 шт.).

Третья позиция у Toyota RAV4 (9 шт.), которые прошли переоборудование. Следующие ступеньки распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т.д.) легковые автомобили.

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