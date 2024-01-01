Какие новые автомобили украинцы купили в апреле: рейтинг

Большинство новых легковушек (96,9%, 5570 шт.), были импортированными из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине составила 3,1% (179 шт.), утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Среди марок больше всего на первую регистрацию было подано легковушек с эмблемами Toyota, Volkswagen Skoda и Renault. Вот Топ-10 производителей по итогам апреля текущего года:



Топ-10 производителей новых легковушек, апрель 2025 г. График ИДА



Среди отдельных моделей, подобно как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Уже традиционно в первую десятку преимущественно попадают преимущественно кроссоверы.



Топ-10 моделей новых легковушек, апрель 2025 г. График ИДА

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как такие, изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (93 шт.), который выпускают на закарпатском заводе "Еврокар". Второе место у продукции того же предприятия - Skoda Octavia (23 шт.).

Третья позиция у Toyota RAV4 (9 шт.), которые прошли переоборудование. Следующие ступеньки распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т.д.) легковые автомобили.