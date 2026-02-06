Какие отечественные гиганты условиях войны вышли в лидеры со своими прицепами

Спрос в основном формировали логистические операторы, аграрии и частично государственные структуры.

По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития и заодно ответственного в парламенте за политику "Сделано в Украине" Дмитрия Кисилевского, все упомянутые выше 415 полуприцепов в прошлом году изготовили только три предприятия.

Каждый в трио имеет хороший результат

Автор публикации не называет эти бренды. Но разместил фотографии продукции этих компаний. Из выложенных фотографий видно продукцию заводов TAD, VARZ и "АЯКС-АВТО".

У каждого из трех отечественных брендов есть хорошие наработки в разработке и выпуске прицепных систем. Фото: Дмитрий Кисилевский

Записав в свой зачет указанное количество прицепных систем, в основном полуприцепов, три предприятия увеличили выпуск полуприцепов относительно 2024 года на 18%.

Владельцев статуса "Зроблено в Україні" поддержат

Отмечается, что показатель был бы еще больше, но конкуренцию создали массово присутствующие на рынке турецкие и китайские тралы.

"Исправить это призван законопроект №13392 о локализации в оборонных закупках. Он распространит требования локализации на закупки силами обороны гражданских товаров, в том числе и такого рода продукции", – отмечает Дмитрия Кисилевский.

За модульной системой будущее

В этой палитре производителей заметно выделяется TAD, в продуктовой линейке которого появился ряд моделей TAD ModulMover гигантских размеров. В декабре заказчику отгружен первый в Украине 10-осный модульный полуприцеп.

Благодаря модульной схеме можно набрать любую колесную конфигурацию и это порождает спрос. Фото: TAD

Правда, десятью парами колес ModulMover не ограничиваются, поскольку TAD спокойно нанизывает гигантский модуль на 16 осей, которым можно перевозить габаритные грузы большой грузоподъемности без ущерба дорожному полотну.

В таких случаях удельный вес гигантского полуприцепа вместе с грузом вписывается в нормативную базу ПДД, не вызывая упреков дорожных служб относительно сверхнормативных осевых нагрузок.