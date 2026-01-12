Какие перспективы обозначили в Турине по поставкам автобусов для Харькова

Не новые, но хорошо ухоженные туринские пассажирские машины в ярком разнообразии желтых, синих, красных и белых цветов уже хорошо известны харьковчанам и гостям города.

По словам мэра Игоря Терехова, вторая партия состоит из десяти автобусов и половина из них уже в Харькове и на днях выйдет на маршруты города.

Просторные, комфортные и удобные

И хотя марка и модель не указаны, на фото хорошо просматриваются черты автобусов Irisbus. Эти 12-метровые машины класса City имеют просторный салон на 98 паспортных мест – 26 кресел для сидячих пассажиров и 72 стоячих.

Кроме этого в салоне перед средними дверями образовано зону для размещения кресла колесного и детской коляски. Сам 2-осный автобус внутри выглядит просторным, хотя внешне он не страдает массивностью, имеет габариты 11,99 м × 2,5 м × 3 м.

Туринские автобусы из автопарка GTT Gruppo Torinese Trasporti осваивают харьковские маршруты. Фото: мэрия Харькова

Удобства в ускорении посадки и высадки людей на остановках добавляют три двери (2+2+2) и присуще сегодняшнему дню непременность – низкий пол с системой наклона пола к бровке тротуара.

Автобусы из Турина шли, идут и будут идти

Итальянская пассажирская машина комплектуется дизельным двигателем мощностью 290 л.с. (213 кВт). Экологический стандарт выдержан – Euro 5.

Зимой в этих салонах тепло от конвекторного отопления, а летом – комфортно от работающего кондиционера. Фото: мэрия Харькова

Эта партия отправилась в Украину еще 14 декабря (видео можно посмотреть ниже, дважды подряд нажав в зоне двух нижних строк плашки). А 9 января мэрия Турина по этому же маршруту в Харьков снова отправила автобусы из своего коммунального предприятия GTT Gruppo Torinese Trasporti.

"Автобусы, которые в Турине закончили свой эксплуатационный цикл, возвращаются сегодня, чтобы играть важнейшую роль, гарантируя мобильность и услуги городу, который, несмотря на трудности, продолжает жить, работать и двигаться. Поддержка на этом не прекращается, передача автобусов в Украину продолжится: к лету ожидаются дополнительные отгрузки, 40 новых машин предназначены для Харькова", – два дня назад отметили в GTT Gruppo Torinese Trasporti.