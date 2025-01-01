Какие проблемы имеет китайский электромобиль Chery Tiggo 3xe после 120 тысяч пробега: видео

Фактически, китайский Chery Tiggo 3xe является полностью электрической версией бензинового Chery Tiggo 2, продающегося в Украине официально. Таких электрокроссоверов около 50 единиц в Украине. Одессит Игорь приобрел этот автомобиль в 2020 году за 18 000 долларов, поскольку модель была одной из самых доступных среди китайских электромобилей. К слову, передним автомобилем у него был плагин-гибридный Toyota Prius.

Читайте также: Какие официальные электромобили доступны в Украине: полный перечень и цены

Tiggo 3xe имеет батарею емкостью 53 кВт-ч и электромотор на 129 лошадиных сил. Реальный запас хода на одном заряде – около 300 километров. Владелец отмечает, что путешествовать на большие расстояния с таким диапазоном вполне комфортно, ведь машина имеет на одометре уже более 123 000 километров. В общем, батарея деградировала примерно на 9-10% что является неплохим показателем для такого пробега.

Кузов не имеет оцинковки, поэтому за его состоянием надо тщательно следить. Первые серьезные механические проблемы с кроссовером начались на пробеге в 60 тысяч километров. Сначала трансмиссия авто начала выдавать специфический гул, а затем модель от Chery совсем остановилась. Проблема заключалась в оси сателлитов редуктора.

Также интересно: Насколько подешевели электромобили в Украине: видео

Из-за отсутствия запчастей Игорь несколько раз изготавливал на заказ новые детали, но их хватало только на 15 тысяч километров. Впоследствии мастера подобрали подходящую ось от другого электромобиля и интегрировали ее в редуктор. Такое решение оказалось надежным, однако владелец для продления редуктора заменяет трансмиссионное масло каждые 5 тысяч километров. Эта процедура стоит около 1500 гривен, а всего на замену осей Игорь потратил $1500.

Оригинальный редуктор в сборе из Китая стоит около 650 долларов, а отдельный блок сателлитов – $150, поэтому владелец планирует сэкономить и приобрести только блок и интегрировать его в свое авто. Еще одна проблема заключалась в рулевой рейке Tiggo 3xe – она начала странно щелкать при повороте руля. Одесские мастера реставрировали ее за 150 долларов.

Однако, вероятно, самой большой проблемой в электрокроссовере является постоянное падение мощности зарядки. Причина заключается в низком сопротивления системы в 550 Ω, хотя должен быть до 5 MΩ. Игорь отметил, что проблему можно будет устранить уже в скором времени.

Также полезно: Во сколько обходится ремонт батареи на недорогом электромобиле: видео

Из интересных модификаций, которые есть в его Chery Tiggo 3xe – разрядник, подключенный напрямую к батарее, позволяет питать электроприборы во время длительных отключений света, а также автономный обогреватель за 400 долларов, интегрированный в свободное пространство под капотом. Несмотря на перечисленные нюансы, одессит полностью доволен своим электромобилем и считает, что его можно будет эксплуатировать еще примерно десять лет.