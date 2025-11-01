Какие самые доступные новые авто с полным приводом продаются в Украине

Еще недавно полноприводные автомобили ассоциировались только с внедорожниками. Но сегодня 4×4 - это не только о грязи и колеях. Такую трансмиссию имеют даже электромобили, которым полный привод добавляет не проходимости, а динамики и стабильности.

На украинском авторынке сейчас можно найти немало новых авто с полным приводом стоимостью до $29 000 - и среди них есть как "классические" бензиновые SUV, так и современные EV-модели, сообщает AUTO.RIA.

12 самых доступных полноприводных авто 2025 года

Suzuki Jimny - от $22 550

1.5i, 102 л.с., 5МТ

Самый маленький, но самый настоящий рамный внедорожник в подборке. Легкий, короткобазный и готов пройти там, где другие "садятся на пузо". Настоящий 4×4, сниженный ряд, легендарная надежность.

Suzuki Vitara - от $24 330

1.4i, 140 л.с.

Легкая, динамичная, с системой AllGrip и возможностью блокировки муфты. Проверенный мотор, оптимальная цена, резвый характер.

BYD Leopard 3 - от $24 495

EV, 422 л.с.

Двухмоторный электрический кроссовер с разгоном, как у спорткара. 422 "лошадки" и ноль выбросов. Полный привод - для динамики.

Suzuki S-Cross - от $25 070

1.4i, 129 л.с., mild hybrid

Спокойный, сбалансированный кроссовер для города и загородных поездок. AllGrip, экономичность, комфортное поведение.

Chery Hilma - от $26 192

2.3d, 160 л.с.

Новый дизельный пикап с полным приводом. Предложений немного, но потенциал интересный.

Haval H6 - от $26 215

2.0i, 204 л.с.

Китайский хит с хорошим оснащением и надежным AWD. Мощность, простор, адекватная цена.

Renault Duster - от $26 430

1.2i, 130 л.с., mild hybrid

Классика украинских дорог. Надежный, недорогой и проверенный. Минус: дизельная 4×4 версия больше не доступна.

Smart #1 - от $26 800

EV, 428 л.с.

Новый электрический Smart на платформе Zeekr X и Volvo EX30. Плюсы: стиль, мощность, компактность.

Mitsubishi ASX - от $27 145

2.0i, 150 л.с.

Проверенный японский кроссовер с классическим AWD. Плюсы: простота, долговечность, актуальный дизайн.

BMW iX1 - от $27 999

EV, 313 л.с.

Самый доступный полноприводный BMW - и одновременно электрический. Преимущества: динамика, престиж, интеллектуальное управление тягой.

Zeekr X - от $28 000

EV, 428 л.с.

Китайский премиум-кроссовер на той же базе, что Smart #1. Плюсы: быстрый, современный, высокотехнологичный.

JAC T8 - от $28 122

2.0d, 139 л.с.

Классический дизельный пикап для работы, рыбалки или фермерства. Преимущества: рама, демультипликатор, надежность.

Почему электромобили с полным приводом становятся популярнее?

Раньше 4×4 ассоциировался с внедорожниками, а теперь - с динамичными EV. Добавить второй электромотор для полного привода легко, а мощность в 400+ л.с. стала нормой даже для компактных кроссоверов.

Однако стоит помнить: полный привод электрокара - это про скорость и стабильность, а не про преодоление горных потоков.

Вывод

Сегодня полноприводные авто - не только для охотников или туристов. Это - инструмент безопасности и уверенности в любую погоду. И даже в рамках бюджета до $29 000 украинским покупателям есть из чего выбрать: от рамного Jimny до электрического BMW iX1; от рабочего JAC T8 до стильного Zeekr X.