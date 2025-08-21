Какие седельные тягачи покупают украинские перевозчики

В течение июля 2025 года украинцы суммарно приобрели 1044 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 46,3% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, но на 1,9% больше относительно июня этого года, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Структура этого сегмента следующая: доля внутренних перепродаж составила 57,4% (599 шт.), импорта бывших в употреблении седельных тягачей - 35,0% (365 шт.). Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 92,3%. Новыми приобрели 7,7% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 80 шт. такой техники.

Динамика рынка седельных тягачей в Украине, 2024-2025

По отдельным подсегментам сравнительная динамика рынка седельных тягачей выглядит так:

Внутренние перепродажи: +3,6% M-M, -48,0% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: +0,3% M-M, -38,8% Y-Y

Импорт новых: -3,6% M-M, -59,0% Y-Y

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок по купле-продаже этой модели было заключено 166 шт. Второе место по количеству у MAN TGX, 75 шт., третье у Volvo FH, 62 шт.

В июне 2025 года первенство среди "пригнанных" тягачей получил DAF XF, который пополнил наш автопарк в количестве 91 шт. На второй строчке MAN TGX, чей итог 87 первых регистраций. На третьей позиции Volvo FH с результатом 44 трака.

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Volvo FH - этот тягач разошелся в количестве 21 шт. Второе место в этой категории получил Renault T-series с итогом 12 новых машин. Третья позиция у Scania R-series с результатом 11 тягачей.