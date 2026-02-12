Какие седельные тягачи покупали в Украине в 2025 году: рейтинг брендов

Сегмент седельных тягачей - это не про эмоции, а про экономику рейса. По итогам 2025 года в Украине было зарегистрировано 14 159 тягачей против 24 407 годом ранее. Минус 42% - это ощутимо. Но речь не о кризисе, а о нормализации после двух лет аномального спроса, когда компании массово обновляли парки из-за изменения маршрутов и логистических вызовов, считают в Институте исследований авторынка.

Кстати краж грузов меньше не будет

Рынок "выдохнул": меньше, но рациональнее

2025-й стал годом прагматизма. Если в 2024-м бизнес покупал технику, чтобы просто удержаться на маршрутах, то теперь ключевыми критериями стали расход топлива, ресурс двигателя, сервисная поддержка и остаточная стоимость.

Рынок вернулся к формуле: тонна-километр должен приносить прибыль, а не создавать проблемы с ремонтом.

Внутренний рынок: король - DAF XF

На вторичном внутреннем рынке безоговорочным лидером остается DAF XF. Для украинского перевозчика эта модель стала стандартом: сбалансированная цена, выносливый мотор, простая электроника и доступные запчасти.

Главный конкурент - MAN TGX. Он привлекает более комфортной кабиной и широким присутствием на европейском рынке запчастей.

Интересно, что в десятке популярных до сих пор фигурируют Renault Magnum и Renault Premium. Их давно сняли с производства, но на внутренних перевозках "старая школа" продолжает работать. Простота конструкции и неприхотливость все еще имеют свою аудиторию.

Импорт подержанных: борьба двух

В сегменте импортируемых подержанных тягачей основная борьба идет между MAN TGX и DAF XF. Вместе они формируют более половины всего импорта.

Украинские перевозчики все чаще выбирают европейские лизинговые машины с прозрачной историей обслуживания. В этой категории в лидеры также входят Volvo FH и Scania R-series. Они дороже, но предлагают высокий уровень комфорта и лучшую топливную экономичность на международных маршрутах.

Новые тягачи: технологии превыше всего

В сегменте новых машин картина отличается от вторички.

Абсолютный лидер - Volvo FH. Это выбор крупных компаний, которые работают на европейских коридорах и считают каждый литр топлива.

Scania (серии R, S, P, G) демонстрирует широкое присутствие и гибкость в конфигурациях. Бренд предлагает индивидуальные решения под конкретные задачи - от магистральных перевозок до специализированных маршрутов.

MAN TGX сохраняет третью позицию, оставаясь универсальным инструментом для среднего и крупного бизнеса.

Также интересно в Европе вырос спрос на грузовики в цвете милитари

Что это значит для рынка

По словам эксперта авторынка Остапа Новицкого, 2025 год стал периодом очистки. Рынок избавился от импульсивных закупок и перешел к стратегическому планированию.

Перевозчики все чаще покупают не просто технику, а пакет: сервисные контракты, телематику, контроль расхода топлива и прогнозируемую остаточную стоимость.

Несмотря на падение количественных показателей, качество автопарка растет. Логистика становится более профессиональной, а конкуренция переходит из ценовой плоскости в технологическую.

2025-й показал: украинский рынок тягачей взрослеет. Здесь уже считают не машины, а эффективность каждого рейса.