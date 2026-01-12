Какие способы обмана выявляют во время сдачи водительских экзаменов

В сервисных центрах МВД продолжается системная работа по выявлению и пресечению нарушений при сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. В январе 2026 года зафиксировано два случая в Хмельницкой области и на Волыни, которые свидетельствуют о попытках получить водительское удостоверение с нарушением.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Каменец-Подольский: технические средства для списывания

В сервисном центре МВД города Каменец-Подольский кандидат в водители пытался сдать теоретический экзамен с использованием скрытой камеры и специальных средств связи. Во время тестирования администраторы обратили внимание на подозрительное поведение и выяснили, что экзаменационные вопросы передавались в режиме реального времени посторонним лицам.

Лица, которые находились на парковочной площадке вблизи сервисного центра, с помощью технических устройств передавали кандидату сигналы с подсказками правильных ответов. В результате сдачи экзамена было прекращено, результат аннулирован. Информация о правонарушении передана в Национальную полицию.

В ГСЦ МВД напоминают, что в соответствии с приказом МВД № 515 во время проведения теоретических и практических экзаменов запрещено использование любых посторонних технических средств, электронных устройств, помощи третьих лиц или попытки влияния на результаты тестирования. В случае выявления таких действий экзамен прекращается без зачисления результата.

Волынь: разоблачена схема "решения вопроса"

Еще один случай нарушения зафиксирован на Волыни. Оперативники Волынского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно со следователями Луцкого районного управления полиции разоблачили 55-летнего жителя Ровенской области, который предлагал "помощь" при сдаче практического экзамена по вождению.

Мужчина уверял, что имеет влияние на работников сервисных центров МВД и может гарантировать положительный результат экзамена за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч гривен. Встречи с потенциальными "клиентами" он организовывал на нейтральной территории, подальше от сервисных центров.

7 января бегунка задержали на автозаправочной станции во время получения денег. Во время обыска правоохранители изъяли медицинские справки, копии документов граждан, денежные средства и другие доказательства. Фигуранту сообщено о подозрении по части третьей статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи достаточно широкая и минимальная ответственность по ней штраф тысяча гривен. Максимальная – лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Что происходит в сервисных центрах МВД

По статистике Главного сервисного центра около 80% кандидатов в водители проваливают экзамены. Такая ситуация создает значительные коррупционные риски. Человек, который не может добросовестно сдать экзамен – активно ищет альтернативные варианты.

Официально в сервисных центрах МВД отмечают, что уголовная ответственность наступает как для лиц, которые предлагают или получают неправомерную выгоду, так и для тех, кто ее предоставляет. Также официально призывают сообщать о выявленных фактах коррупции.