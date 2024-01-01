Какие услуги в сфере перевозок оцифровала Государственная служба по безопасности на транспорте

Два года назад эта структура была между двух огней. Тогда с одной стороны резкий рост спроса на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки требовал поиска новых решений для удовлетворения потребностей перевозчиков и экономики страны.

На другой стороне бюджета Укртрансбезопасности едва хватало базовых функций в предоставлении публичных услуг и осуществлении государственного надзора.

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Вот тогда, как в своем блоге рассказывает глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ) Евгений Зборовский, впервые в этой структуре начали создавать собственную ИТ-команду разработчиков. Как результат, "проведение в цифре прозрачного конкурса по распределению разрешений ЕКМТ уже два года позволяет нам избегать нарушений и обвинений в злоупотреблениях".

Благодаря внедрению цифровых решений в работе Укртрансбезопасности государственный бюджет уже получил более 1 миллиарда гривен!

Выдержка из публичного отчета главы ГСБТ Евгения Зборовского за 2023 год. Скриншот: Авто24

Скажем, электронный кабинет открытия международного маршрута разработан Укртрансбезопасностью как составляющая амбициозного проекта по реформе международных пассажирских перевозок, что реализует Министерство инфраструктуры.

Пассажир сможет воспользоваться маршрутами, которые соответствуют его нынешним потребностям. Большим плюсом для всех сторон является то, что в Электронном кабинете значительно упрощена процедура подачи документов. А время на открытие нового маршрута составляет 14 дней, вместо нескольких месяцев. В отдельных случаях перевозчику приходилось ждать до одного года.

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По такому же принципу упорядочения работает проект “еИнспектор”. Здесь все просто: в планшете инспектора появился чек-лист проверки с четким перечнем пунктов для каждого вида перевозок. Никаких дополнительных требований. Планшеты инспекторов интегрируются с базой данных Службы.

В случае выявления нарушения инспектор составляет электронное постановление, которое доступно для проверки и контроля действий инспектора. Документ невозможно редактировать или “потерять”. Перевозчик онлайн сможет увидеть, что его транспортное средство было проверено и последствия такой проверки – акт о нарушении и наличие штрафа, или то, что нарушений не обнаружено.

Вот такие ориентиры взяла на 2024 год ГСБТ. Скриншот: Авто24

На счету разработчиков Укртрансбезопасности немало и других хороших наработок. Сюда стоит отнести проект "Безопасность пассажирских перевозок" по борьбе с нелегальными перевозчиками. Уже оцифровано 1383 международных регулярных автобусных маршрутов и 1933 межобластных маршрутов. Там собраны только легальные перевозчики, которые платят налоги и заботятся о безопасности пассажиров.

Как отмечает Евгений Зборовский, все проекты Укртрансбезопасности образуют экосистему цифровых сервисов, где каждый элемент дополняет другой, что в результате позволяет сократить время предоставления услуг с месяцев до часов, а процедуры контроля свести к минимуму.