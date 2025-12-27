Каким будет украинский авторынок в 2026 году: прогноз от Института исследований авторынка

Год назад, давая прогноз на 2025-й, аналитики Института исследований авторынка говорили о стабилизации и отсутствии резких колебаний. Этот сценарий оправдался почти полностью: рынок не лихорадило, правила игры оставались неизменными. Единственным (но приятным) просчетом стала сфера электромобилей. Аналитики прогнозировали годовой объем в 70 тысяч авто, а рынок выходит на цифру около 90 тысяч. Рынок оказался значительно живее, а финиш года - действительно горячим.

Также интересно средний возраст легковушек на авторынке вырос

Общие объемы рынка

Главный прогноз на 2026 год – стабильность. Мы не ожидаем ни резкого роста, ни обвала общего количества сделок в большинстве сегментов. Рынок держат два противоположных фактора.

С одной стороны, потребность в мобильности никуда не исчезает – автомобиль в Украине остается необходимостью. С другой – покупательская способность давит вниз: инфляция и неопределенность заставляют людей откладывать крупные покупки.

В результате – не стагнация и не рост, а плато. Машины будут продаваться, сделки будут происходить, но рекорды пока откладываются.

Самые популярные модели электромобилей, импорт

Электромобили

Самая большая интрига 2026 года - это сегмент электромобилей. С 1 января возвращается НДС на их растаможку и поставки. Ожидание этого события спровоцировало настоящую истерию в ноябре-декабре уходящего года,. Дефицит "зеленых" номерных знаков и очереди в сервисных центрах МВД, которые занимают еще с вечера - это попытка бизнеса и граждан "запрыгнуть в последний вагон". Импортеры массово регистрируют завезенные авто на физических лиц, чтобы зафиксировать цену без налога.

Что будет дальше:

Провал в первом квартале. Январь и февраль покажут резкое падение продаж. Все, кто планировал покупку, сделали это в декабре. Рынок потребует времени, чтобы оправиться от перенасыщения.

Январь и февраль покажут резкое падение продаж. Все, кто планировал покупку, сделали это в декабре. Рынок потребует времени, чтобы оправиться от перенасыщения. Ценовая турбулентность. Теоретически, цены должны вырасти на 20% (размер НДС). Но на практике мы увидим "ценовые качели". Рынок перенасыщен ввезенными ранее машинами. Продавцы будут вынуждены демпинговать из-за высокой конкуренции.

Теоретически, цены должны вырасти на 20% (размер НДС). Но на практике мы увидим "ценовые качели". Рынок перенасыщен ввезенными ранее машинами. Продавцы будут вынуждены демпинговать из-за высокой конкуренции. Стабилизация . К середине года ситуация выровняется, и цены зафиксируются на новом, более высоком уровне (+20%).

. К середине года ситуация выровняется, и цены зафиксируются на новом, более высоком уровне (+20%). Цены на вторичном рынке: Без изменений (кроме электромобилей)

Для автомобилей с ДВС (бензин/дизель/ГБО) предпосылок для резких скачков цен нет. Мировые аукционы не демонстрируют существенного падения стоимости лотов, логистика налажена и стабильна. Поэтому стоимость подержанных авто в Украине будет меняться только в пределах сезонных колебаний и естественного старения конкретных моделей.

Кстати Ford Fusion на аукционах США уже продают дешевле iPhone

Единственным фактором риска здесь является курс валют. Вторичный рынок в Украине до сих пор ментально привязан к доллару. Если гривна будет стабильной, ценники в эквиваленте также не изменятся.

Топливо и ГБО

Прогнозы по топливу на 2026 год сдержанно оптимистичны. Эксперты топливного рынка сходятся во мнении, что даже несмотря на повышение акцизов, розничные цены на стелах АЗС могут удержаться на нынешнем уровне. Причина - глобальное удешевление нефти, которое перекрывает налоговую нагрузку. Главный риск здесь - валютный курс. Топливо в Украине почти на 100% импортное, поэтому любое колебание курса евро/доллара мгновенно отразится на табло заправок.

А вот рынок ГБО ждут непростые времена. Уменьшение разрыва в цене между бензином и автогазом делает установку газобаллонного оборудования экономически неоправданной для рядового водителя. Если раньше ГБО "отбивалось" за год, то теперь, когда экономия составляет условные 100 грн на 100 км, смысл инвестировать $500–800 в оборудование исчезает. Мы прогнозируем сокращение количества новых инсталляций ГБО. Газ останется интересным только для коммерческого транспорта и такси с огромными пробегами.

Также это пополнит кластер машин с низкой ликвидностью, старых конструкций, или более новых, в основном "американцев" с объемными двигателями, для которых пропан-бутановая смесь как топливо была не опцией, а спасением.

Теперь же лишь единицы будут покупать легковушки с 4-6-литровыми двигателями, и значительно меньше желающих будет на авто с "атмосферниками" 2,5-3 л. Придется "принимать" (как это в свое время было с дизелями) турбины, сложную электронику, прямой впрыск.

Также интересно Renault представила минивэн с ГБО за $7300

Импорт и логистика

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий прогнозирует существенное изменение географии и структуры импорта в 2026 году. Время хаотичного ввоза авто "под честное слово" проходит, уступая место системному бизнесу.

1. Америка сдает позиции, Европа возвращается

Эра доминирования "битков" из США подходит к концу.

Электромобили: Ажиотаж спал, а с возвратом НДС везти их из-за океана станет менее выгодно. Плюс запрет транспортировки авто с повреждениями водой.

Ажиотаж спал, а с возвратом НДС везти их из-за океана станет менее выгодно. Плюс запрет транспортировки авто с повреждениями водой. Топливный фактор: Найти в США экономное авто сложно - там царят многолетние двигатели, которые в Украине становятся "золотыми" в эксплуатации (особенно учитывая потерю смысла ГБО). Поэтому доля США на рынке стабилизируется на уровне привычных 30%.

Найти в США экономное авто сложно - там царят многолетние двигатели, которые в Украине становятся "золотыми" в эксплуатации (особенно учитывая потерю смысла ГБО). Поэтому доля США на рынке стабилизируется на уровне привычных 30%. Зато Европа отыгрывает позиции. Здесь выигрывает время доставки, меньшая аварийность ("целые, а не битые") и наличие дизельных двигателей, которые до сих пор популярны среди украинцев. Отдельный тренд - лизинговые авто в возрасте 3-5 лет, поток которых из ЕС будет только расти.

2. Таможенные вопросы: Почему аукционы становятся спасением

Главная боль европейского импорта - непредсказуемая стоимость растаможки. Таможня часто игнорирует реальные цены в договорах купли, начисляя налоги по собственным таблицам.

Решение: Переход на покупку через официальные аукционы, такие как BCA. Они дают железный документ - подтверждение реальной цены, которое заставляет таможню считать налоги честно. К тому же, это доступ к авто, не выходя из офиса.

3. Завершение эпохи "гонщиков"

Рынок профессионализируется. Отдельные частные перевозчики ("гонщики") уходят в прошлое. Импорт становится сложным логистическим и финансовым процессом, который под силу только специализированным платформам. Как отмечают аналитики компании West Auto Hub, потребность в импорте никуда не исчезнет, потому что внутренний рынок Украины не является самодостаточным, а продажи новых авто слишком низкие. Но формат изменится: покупатель все чаще будет заказывать авто "под ключ" через цифровые платформы, которые закрывают все вопросы - от выкупа на аукционе до доставки и сертификации. Дилерские площадки на местах превратятся в точки выдачи и сервиса, а "операционку" возьмут на себя такие хабы, как WAH.

4. Фактор Техосмотра

И о регуляции. Обязательный технический контроль (ОТК) - это требование ЕС, о которой долго говорят, но в 2026 году мы можем наконец увидеть реальные законодательные шаги. Если сертификацию при ввозе заменят на первый техосмотр - это существенно изменит правила игры на импортном направлении. Пока это на уровне дискуссии, но бизнесу стоит быть готовым.

Китайский ребус: "Серые" против "Белых"

Китайская экспансия остается главным триллером авторынка в части новых авто. В 2025 году мы видели огромный успех BYD и "европейцев с китайским паспортом" вроде VW ID.Unyx. Но в 2026 году интрига обостряется. Китай вводит экспортные ограничения (лицензирование) для защиты репутации своих брендов за рубежом.

Кстати китайский бренд захватил 20% украинского авторынка

Сценарий: Здесь развернется противостояние хитрости против бюрократии.

Импортеры: Украинские "неофициальные" дилеры - мастера выживания. Если будут хоть малейшие "обходные тропы" (через третьи страны, фиктивные фирмы-прокладки и т.д.), поток дешевых авто не остановится.

Официальные дилеры: Они оказываются под наибольшим ударом. Со своими дорогими шоурумами, стандартами (комплаенсом) и официальными ценами они проигрывают ценовую войну "серым" площадкам. Статистика неумолима: украинец готов покупать новое авто без красной ленты и кофе в салоне, если цена будет на $5-10 тысяч ниже.

Если "серые" каналы устоят, нас ждет глобальное перекраивание рынка новых авто, где традиционные дилерские центры рискуют стать просто выставочными залами для "примерки", а покупка будет происходить там, где дешевле.

Чтобы в этом разделе убрать все "но" и "если" стоит подождать и собрать статистику хотя бы января-февраля, тогда будем иметь опорные точки для дальнейшей триангуляции, извините, построения потенциального маршрута по импортируемым или релокированных авто "Made in China".

Эволюция торговли

Мы наблюдаем кризис жанра классических онлайн-продаж. Большие интернет-классифайды все чаще становятся лишь витриной, а не местом заключения сделок. Продавать авто самостоятельно ("из рук в руки") становится долго, сложно и опасно.

Рынок дрейфует в сторону "Американской модели". Вместо долгих переписок в чатах и встреч на заправках, украинцы все чаще выбирают комиссионные площадки и услугу Trade-in. Формула проста: "Приехал на старом - доплатил - поехал на новом". Время становится дороже денег. Люди готовы потерять условные $500 на цене авто, чтобы избавиться от головной боли с его продажей. Этот тренд в 2026 году только усилится, превращая хаотический базар в цивилизованный (хотя и посреднический) бизнес.

Мототехника

Сегмент мотоциклов демонстрирует четкий социальный маркер. Стабильный рост продаж, особенно доли новой китайской и индийской техники, свидетельствует об изменении роли двухколесных. Мотоцикл в Украине - это больше не игрушка выходного дня для байкеров. Это альтернатива маршрутке. В селах и небольших городах дешевый новый мотоцикл становится единственным доступным средством мобильности. В 2026 году этот тренд сохранится: пока растут цены на проезд и топливо, народ будет пересаживаться на 150-кубовых "китайцев". Дешево, сердито и независимо от графика автобусов.

Практические выводы

1. Забудьте о стратегии "Атмосферник 2.5 + ГБО". Годами это была любимая формула украинцев: купить "битка" из США с простым большим двигателем и поставить газ. В 2026 году математика этого решения больше не работает. Разница в цене топлива сокращается, стоимость оборудования растет. Покупать 3-литрового "монстра" с надеждой экономить на газе - это самообман. Смотрите в сторону современных турбомоторов малого объема или гибридов.

2. Электромобили: Держите паузу. Если вы не успели купить "электричку" до 31 декабря 2025 года - выдохните. Не бегите в автосалон в январе или феврале. Рынок будет лихорадить, цены будут неадекватными. Лучшее время для покупки наступит во второй половине года, когда складские запасы и цены стабилизируются, а продавцы начнут борьбу за клиента. Или же включайте режим "охоты" и покупайте когда видите что кто-то не удержался, и спустил цену.

3. Китайский автопром: Риск, что становится нормой. Страх "где я буду брать запчасти на этот Zeekr?" постепенно теряет актуальность. Работает закон рынка: чем больше таких авто на дорогах, тем быстрее бизнес налаживает поставки деталей. Уже сейчас не обязательно писать письмо в Пекин, чтобы найти фару или бампер - украинские предприниматели быстро заполняют эту нишу. Поэтому покупка популярного "китайца" в 2026 году - это уже не экстрим, а просто рациональный выбор, хоть и с определенными нюансами.

4. Отказывайтесь от "авто на все случаи жизни". Привычка покупать одно максимально универсальное авто (чтобы и на работу, и на рыбалку, и шкаф перевезти) часто заставляет нас покупать старые, большие и неэкономные машины. В 2026 году выгоднее иметь свежее, компактное и экономное авто для ежедневных задач, а для перевозки грузов раз в год нанять бус. Ориентируйтесь на ваши реальные ежедневные потребности, а не на гипотетические сценарии.

5. Время - это деньги. Если вы продаете авто, попробуйте новые форматы: Trade-in или комиссионные площадки. Самостоятельная продажа через объявления превращается в долгий квест с перекупами и сомнительными звонками. Цивилизованный рынок услуг в Украине уже вырос настолько, что комиссия площадки часто перекрывается сэкономленным временем и нервами.

Экосистема - главный тренд автопрома в следующем году.

Также интересно в Амстердаме самолеты будут тянуть с помощью электромобилей

Смена эпох

Конечно, изменений будет значительно больше, чем описано выше - отмечает эксперт авторынка Остап Новицкий: "На самом деле мы стоим на пороге тектонического сдвига в психологии потребителя - возможно, крупнейшего за всю историю автопрома.

Меняется сама сущность автомобиля. Привычные нам понятия "спорт", "престиж", "имидж" наполняются кардинально новым содержанием. Само определение "ликвидности" переписывается на глазах. То, что вчера казалось вечной классикой, завтра может стать архаизмом. Не удивляйтесь, если скоро мировые лидеры начнут пересаживаться с привычных S-Class на что-то совсем другое, которое выпадает из классического понимания или киношного образа

Наверное, в 2026-м мы увидим финал многолетнего противостояния инженеров и маркетологов. Первые сделали с металлом все, что позволяла физика. Вторые продали все, что позволяла фантазия. А победителями из этой битвы выходят разработчики софта. Автомобили начинают создаваться по другим принципам, где главным становится не количество цилиндров, а архитектура экосистемы.

И напоследок. Все эти прогнозы, планы и стратегии имеют смысл только при одном условии. И мы твердо знаем, что это условие будет выполнено. Мы остаемся здесь, мы работаем здесь и мы планируем свое будущее здесь. Мы верим в Украину и нашу Победу.