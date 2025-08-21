Какими автомобилями больше всего довольны клиенты: исследование

Согласно исследованию American Customer Satisfaction Index (ACSI), общий уровень удовлетворенности водителей падает. Лидерами рейтинга стали японские бренды, которые предлагают автомобили с высоким уровнем надежности.

Subaru сейчас лидирует с баллом ACSI 85, тогда как Mazda (рост на 1%) поделила второе место с Toyota с 82. Три бренда идут чуть ниже с 81 баллом: Buick (рост на 1%), GMC (рост на 3%) и Honda (снижение на 1%).

Subaru продолжает свой успех, опираясь на репутацию компании, специализирующейся на безопасности и надежности. В последние годы компания демонстрирует значительный рост продаж, который может продолжиться и в 2025 году благодаря таким предложениям, как обновленный Forester. Наличие мощного двигателя Crosstrek и новые варианты комплектации для Ascent и Outback также сыграют положительную роль на американском рынке.

Lexus поднялся на 6% и занял первое место в сегменте роскошных автомобилей с баллом ACSI 87, опередив прошлогодних лидеров Mercedes-Benz (снижение на 1% до 82) и Tesla (снижение на 2% до 81). Mercedes-Benz теперь занимает второе место, а Tesla и Cadillac (снижение на 1%) делят третье.

Исследование ACSI Automobile Study 2025 базируется на 9949 заполненных опросах. Клиенты были выбраны случайным образом и с ними связывались по электронной почте в период с июля 2024 года по июнь 2025 года.