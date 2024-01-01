Что осталось от Tesla Model 3 после 350 000 километров пробега: видео

Как отмечает Autoevolution, пробег в почти 350 000 километров за четыре года эксплуатации означает, что владелец проезжал на авто в среднем 317 км ежедневно, семь дней в неделю. Сообщается, что в течение этих лет машина использовалась в такси.

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После предварительного осмотра электромобиля Саймонс пришел к выводу, что батарея и электромоторы полностью оригинальные и не имеют признаков вмешательства, а за все время было заменено только одну вещь - уплотнительное кольцо на механизме открытия багажника.

Эта Tesla Model 3 Long Range Dual Motor имеет 435 лошадиных сил и 493 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы электромобиль разогнался от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды и развивал максимальную скорость в 233 км/ч. Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт-ч обеспечивала запас хода в 568 километров.

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Ричард Саймонс не обнаружил явных проблем во время тест-драйва и проверки скорости зарядки батареи. Что касается кузова и состояния салона, на первый взгляд, машина имеет гораздо более низкий пробег. Из заметных дефектов – небольшая вмятина на переднем крыле со стороны пассажира. В то же время обивка сидений все в отличном состоянии без явных признаков износа.

Сканирование автомобиля выявило, что владелец зарядил постоянным током 10 768 кВт-ч, а переменным током – 47 409 кВт-ч. Батарея этой Model 3 имеет 88% зарядной емкости, что означает, что она потеряла 12% за эти 4 года постоянной эксплуатации. После детальной проверки подвески, выяснилось, что нужно заменить сайлентблоки задних рычагов и тормозные колодки.

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Интересно, что автомобиль все еще имел оригинальный воздушный фильтр в момент, когда Ричард его приобрел. Напоследок он рассчитал расходы на зарядку за все время эксплуатации и в результате получил почти 9 587 долларов.