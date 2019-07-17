Двигатели, работающие на больших оборотах, требуют бензина с самым высоким октановым числом.

Спортивные машины, способныt разгоняться до сотни за 4-6 секунд и с максимальной скоростью 250 км/ч, оснащены моторами, которые больше напоминают произведения инженерного искусства. Ведь они выдают под 500 лошадиных сил! Однако чтобы обеспечить такие показатели, двигателю нужно соответствующее топливо.

Например, в инструкции по эксплуатации тестового Lexus LC500 указано, что в бак нужно заливать бензин с октановым числом не менее 98. И это минимум. А для того, чтобы мотор выдавал задекларированную производителем мощность и уверенно чувствовал себя на высоких оборотах, необходимо действительно спортивное топливо. Как раз таким является бензин с октановым числом 100, который появился на заправках сети UPG.

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Основное преимущество “сотого” бензина – это возможность стабильной работы двигателя в диапазоне выше 7, а то и 10 тысяч оборотов в минуту. Это обеспечивают высокие антидетонационные качества, что позволяет мотору уверенно работать при высоких температурах. Эксперты отмечают, что такое горючее создавалось именно для моторов спорткаров или "заряженных" авто, которые специально модифицированы для работы в форсированном режиме, имеют увеличенную степень сжатия, раннее зажигание.





С классического атмосферного мотора W8 нашего Lexus LC500 снимают 477 сил на 5500 оборотах в минуту. Вся эта мощность передается на широченные задние шины, которые просто вгрызаются в асфальт при разгоне. До сотни этот монстр выстреливает за 4,7 секунды, а максимальный темп достигает 270 км в час.

С другой стороны, с таким темпераментом заезжать на заправку придется чаще, потому что в таком режиме машина сжигает по 20 литров на сотню. Хотя в технических характеристиках указано, что в городском режиме Lexus LC500 ест 15 литров на сотню. Но и здесь “100-й” бензин выгоднее, ибо его машина тратит хотя и ненамного, но меньше, чем дешевого “98-го” или тем более “95-го”, который еще может навредить двигателю.

Впрочем, даже на обычных неспортивных автомобилях использование бензина с индексом “100” поможет достичь максимальных показателей мощности и экономичности.

На заправках UPG предлагается бензин А-100, белорусского производства с Мозырского НПЗ. Полученное октановое число 100 достигается исключительно технологическим путем на производстве, а не путем его переработки из бензинов, имеющих меньшее октановое число.

Итак, в меню привередливых суперкаров появилась новая "пища", которая способна удовлетворить вкус самых требовательных спортивных автомобилей со всего мира.

Напомним, как сделать автомобиль более экономичным.