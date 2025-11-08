Какой указатель поворота включать на съезде с путепровода

О том, какой именно указатель поворота нужно включать на съезде с путепровода и почему, подробно рассказал инструктор по вождению.

Почему здесь вообще такая путаница

Типичная ситуация: вы съезжаете с путепровода на дорогу внизу.

На развязке:

три полосы движения;

знак, который разрешает движение только направо;

знак "Уступить дорогу" для тех, кто съезжает;

а иногда еще и светофор.

И вот тут начинается творчество:

одни водители включают правый указатель поворота, другие - левый, третьи вообще ничего не включают, потому что "и так всем все видно".

По наблюдению автора видео, примерно 70% водителей действуют неправильно. И это не мелочь - неправильный указатель или его отсутствие влияют на безопасность для тех, кто едет позади или рядом.

Что говорят ПДД: главное слово - "соответствующего"

Ключ к ответу - в пункте 9.2 Правил дорожного движения Украины. В упрощенном изложении он говорит:

Водитель должен подавать сигналы указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением, остановкой и тому подобное.

Вот эта формулировка "соответствующего направления" – главное. Указатель поворота включаем в ту сторону, в которую реально собираемся двигаться, а не "для красоты", "потому что все так делают" или "чтобы знали, что я вливаюсь в поток".

В большинстве ситуаций это совпадает с популярным "куда поворачиваю руль - туда и указатель". Но не всегда. Впрочем, на съезде с путепровода как раз совпадает: руль идет направо - и указатель должен быть правый.

На съезде с путепровода – только правый

Если схема такая:

есть основная дорога под путепроводом;

есть съезд с путепровода;

стоит знак, что движение только направо;

вы фактически поворачиваете направо,

то ПДД однозначны: нужно включать правый указатель поворота.

Почему нельзя ехать без указателя?

Потому что дорога имеет другие возможные направления, даже если сейчас знаками разрешено только одно. Поворот можно не обозначать только тогда, когда дорога физически не имеет других направлений, а просто плавно меняет траекторию - условно, обычный изгиб дороги без перекрестков, съездов и вариантов маневра.

На съезде же с путепровода – другие направления существуют конструктивно, просто правилами разрешено только одно – направо.

Итак, здесь указатель нужен, и это должен быть правый.

Почему левый указатель здесь – вообще ни о чем

Те, кто включает левый указатель на съезде, обычно объясняют это так:

"Я же включаю левый, чтобы водители на главной дороге видели, что я вливаюсь к ним в поток".

Звучит логично... пока не посмотреть на ситуацию глазами тех, кто едет по главной.

Для водителя на главной:

его главная задача - двигаться прямо и быть внимательным, потому что у него преимущество;

ваш маневр со съезда ничего не меняет в его поведении: он все равно имеет право ехать, а вы обязаны его пропустить;

ваш левый указатель никак не влияет на его решение: не дает ему преимущества и не забирает его.

То есть левая "стрелка" на съезде для тех, кто едет по главной, – пустой сигнал. Он не меняет ни приоритетов, ни траекторий. В дополнение, такой сигнал может запутать других участников движения, которые увидят левый поворот там, где вы физически поворачиваете направо.

Для кого на самом деле мы включаем правый указатель

Правый указатель на съезде с путепровода нужен не столько тем, кто на главной, сколько:

водителям позади вас, соседним авто в параллельных полосах, особенно справа.

Они должны четко понимать:

что вы съезжаете, а не продолжаете движение прямо;

что вы будете поворачивать направо, а не вдруг поедете иначе;

где именно будет ваша траектория.

Если указателя нет - другие водители могут до последнего не понять, что вы собираетесь именно свернуть. А на развязках, где и без того много движения, это добавляет рисков.

Где тогда вообще логичный левый поворот?

Левый указатель на таких развязках нужен, но чуть позже – когда вы уже:

выехали на главную дорогу,

проехали зону поворота,

и начинаете перестраиваться в левую полосу или съезжать с полосы разгона.

Тогда алгоритм такой:

Съезд с путепровода на главную дорогу – правый указатель поворота. Вы оказываетесь в правой полосе. Надо переехать налево (препятствие, полоса для разгона заканчивается, хотите в среднюю или левую полосу) – включаете левый указатель поворота и уже тогда перестраиваетесь.

То есть левая "стрелка" - это о перестроении, а не о самом факте съезда.

Итог: как делать правильно

Итак, на съезде с путепровода, где:

есть знак, разрешающий движение только справа, есть перекресток или примыкание, вы фактически поворачиваете направо,

нужно: