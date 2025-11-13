Какую легкую коммерческую технику покупали в октябре 2025 года: самые популярные новые и подержанные модели

По данным исследования Института исследований авторынка, в октябре 2025 года украинцы приобрели 4,1 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 7,6% больше, чем в сентябре, но на 12,2% меньше, чем в прошлом году.

Большинство продаж пришлись на внутренние перепродажи (58%), 29,6% составляли подержанные авто, ввезенные из-за границы, 11% - новые импортные, а 1,4% - произведенные или переоборудованные в Украине. Итак, доля новых LCV в общей структуре составляет лишь 12,4%.

Вот какая динамика по подсегментам рынка LCV:

Внутренние перепродажи: +17,7% M-M, -25,0% Y-Y

Импорт подержанных: +4,8% M-M, +29,5% Y-Y

Импорт новых: -17,4% M-M, -11,5% Y-Y

Произведенные в Украине: -35,6% M-M, +12,0% Y-Y

Динамика рынка LCV, 2024-2025

Структура сегмента следующая: наибольшая доля, 58% - у внутренних перепродаж; 29,6% заняли импортированные подержанные легкие грузовики, 11% - новые импортные, 1,4% - произведенные или переоборудованные в Украине. Суммарная доля новых машин - 12,4%. Опираясь на размер доли каждого из подсегментов, в таком же порядке рассмотрим их подробнее.

LCV - внутренний рынок

В этой части самыми массовыми были грузовые фургоны, которые и составляют основу сегмента. Реже покупали пикапы и бортовые версии.

Всего здесь было заключено 2379 сделок купли-продажи по транспортным средствам этого сегмента.

На внутреннем рынке лидером стабильно остается Mercedes-Benz Sprinter - универсальный бус с безупречной репутацией среди перевозчиков. На второй позиции - Renault Master, который последние годы стал любимцем малого бизнеса благодаря удачной комбинации цены, объема и расхода. Третье место занимает ГАЗ Газель - своеобразный компромисс среди грузовых авто: недорогой на входе, но непредсказуемый в ежедневном обслуживании.

Топ-10 LCV, подержанные, внутренний рынок, 10/2025 г.

Далее в рейтинге - проверенные Volkswagen Transporter и Ford Transit, которые остаются классикой для тех, кто ценит баланс между ресурсом и комфортом. А в более компактной категории стабильно популярны Renault Kangoo, Fiat Doblo и Volkswagen Caddy - практичные, экономные и созданные для города.

LCV - импорт подержанных

В октябре-2025 наш автопарк пополнился на 1215 авто семейства LCV. Здесь покупатели чаще всего выбирали "пригнанные" грузовые фургоны, несколько реже бортовые тентованные варианты и фургоны-рефрижераторы.

На рынке импорта подержанных LCV ситуация следующая: лидером остается Renault Master - практичный и выносливый фургон, который хорошо приспособлен к украинским реалиям. Второе место занимает Mercedes-Benz Sprinter - более дорогой, но востребованный среди перевозчиков, ищущих ресурс и репутацию бренда. Далее - Volkswagen Crafter, как альтернатива немецкой школы с меньшими затратами.

Топ-10 LCV, первые регистрации импортируемых б/у, 10/2025 г.

В более компактном классе стабильно популярны Renault Kangoo и Trafic, которые благодаря своей надежности и простоте эксплуатации часто становятся "въездным билетом" в бизнес. Во второй половине рейтинга - Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, Opel Movano и Nissan NV200: проверенные, но менее массовые участники сегмента, которые часто выбирают по остаточному принципу или под конкретную задачу.

LCV - продажи новых

В прошлом месяце 508 новых легких грузовиков впервые выехали на украинские дороги. Из этого числа 452 были импортными, 56 - зарегистрированы как произведенные (или переоборудованные в заводских условиях) в Украине.

Здесь у фургонов, вторые по доле - пикапы, третьи - фургоны-рефрижераторы.

В сегменте новых легких коммерческих автомобилей первенство удерживает Renault Express - простой и доступный рабочий инструмент, который вытеснил из ниши бывшего Dokker`a. Далее следуют Peugeot Boxer, Fiat Doblo и Volkswagen Crafter - популярные среди корпоративных клиентов, ценящих проверенные решения европейских производителей. В пятерке также Toyota Hilux - пикап для тех, кому нужна выносливость и полный привод. Правда, от него лишь на несколько авто отстал еще один пикап, тоже проверенный временем и бездорожьем - Mitsubishi L200.

Fiat Ducato, Peugeot Partner и Expert дополняют среднюю часть рейтинга, демонстрируя стабильный спрос на "французско-итальянскую" школу коммерческого транспорта. А местного производства InterCargoTruck F24121 показывает, что в сегменте новых LCV покупатели ищут разнообразный транспорт, в том числе переоборудованный местными компаниями.

Топ-10 новых LCV, 10/2025 г.

Подытоживая этот обзор, стоит обратить внимание на интересный момент, который прокомментирует автомобильный эксперт Института исследований авторынка: "Начинает зарождаться стабильный спрос на электротранспорт в сегменте LCV. Если в предыдущие месяцы мы в статистических срезах видели буквально единицы машин этой группы на электротяге, то в октябре их количество стало довольно заметно: 132 шт. среди первых регистраций подержанных, и 37 новых грузовиков семейства LCV.

Среди "свежепригнанных" чаще всего ввозили Renault Kangoo ZE и Nissan eNV200 - модели, которые сравнительно давно на рынке и цены на них "созрели" до уровня, который устраивает покупателей. Также появляются и большие модели типа MB e-Sprinter, правда, пока еще единицами, однако в свое время и импорт одного седана Tesla тоже был событием, о котором писали чуть ли не все автомобильные издания Украины. Среди новых электрических фургонов чаще всего покупали Peugeot E-Expert и E-partner, также в тройку можно зачислить бус Maxus E-Deliver. Поэтому в ближайшее время, вместе с тем, как будут становиться доступнее цены на электрические грузовики, их будут покупать все больше - в частности те бизнесы, что используют их для так называемой "доставки последней мили", где нет необходимости в дальних дистанциях и дизель теряет свои преимущества".