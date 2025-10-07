Какую военную технику предоставит правительство Словакии для Украины

Новость о такой поставке на своей ТГ-странице сообщил вечером 6 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Информация озвучена сразу после подписания соглашения о передаче оборудования и техники нелетального назначения. Подпись на этом документе со стороны союзников поставил вице-премьер-министр, министр обороны Словакии Роберто Калиняк.

Кроме машин разминирования Bozena, строительной и транспортной техники в список внесены средства медицинской эвакуации. В официальных сообщениях не указана модель “Божены”. Скорее всего, это может быть пятая версия, уже хорошо известная в подразделениях Сил обороны Украины – самая продуктивная в санации засоренных земель

Этот "сапер" за час может справиться с полосой в 9 километров. Управляется с поясного пульта дистанционного управления. Лучшая послушность джойстиков управления рабочим ходом, фронтальным рабочим органом осуществляется на расстоянии 300-350 метров. Комплекс разминирования за один проход захватывает полосу в 2,6 метра.

В моторной нише 7-метровой машины массой 12 300 кг стоит дизельный турбодвигатель Tatra T3C-928-81 мощностью 363 л.с. с 1850 Нм крутящего момента. Это – мощный и надежный силовой агрегат, но в операционном режиме очень ненасытный в отношении потребления топлива. В процессе такой нагрузки средний расход солярки доходит до 43 л в час.

Сейчас Словакия готовит 14-й пакет поддержки. Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллион евро с февраля 2022 года.

Напомним, это будет первая государственная помощь Словакии с ноября 2023 года, когда к власти пришло нынешнее правительство Фицо, который прекратил помощь Киеву из государственных резервов, но позволил продолжать действие коммерческих контрактов с оружейными компаниями.