Канадцы показали собственные электромобили, напечатанные на 3D-принтере

Презентация состоялась на Canadian International AutoShow 2026, пишет InsideEVs. Новинки - это не серийные модели, а технологические платформы, которые демонстрируют потенциал национальной автопромышленной цепи поставок.

Кстати Канада снова открывает двери для дешевых китайских электромобилей

Project Arrow Vector: 650 л.с. и 3D-печатный кузов

Первый концепт - Project Arrow Vector. Он стал развитием шоукара 2023 года, но получил более агрессивный дизайн и мощность 650 л.с. вместо предыдущих 550.

Шасси сформировано с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и напечатано на 3D-принтере с использованием смеси полимеров и алюминия.

Запас хода заявлен на уровне 550 км. Также предусмотрены функции автономного управления Level 3 - это означает возможность движения без рук и без постоянного контроля глазами в определенных условиях.

По словам разработчиков из Automotive Parts Manufacturers' Association, Vector - это демонстрация технологий, которые могут быть масштабированы до 2030 года.

Project Arrow Borealis: ставка на автономность Level 5

Второй концепт - Project Arrow Borealis - выглядит еще более футуристично. Его скелетообразная конструкция создана из металлического сплава по технологии 3D-печати. По словам авторов, даже силовая установка может быть изготовлена аддитивным методом.

Главная амбиция - автономность Level 5, то есть полностью беспилотное движение без руля и педалей в традиционном понимании.

Запас хода в концепте заявлен на фантастическом уровне - до 1 500 км.

Кроме того, Borealis оснащен коммуникационной системой, способной интегрироваться с "умной" инфраструктурой городов будущего.

Также интересно между США и Канадой почти прекратилось транспортное сообщение

Почему это важно

Проект реализуется в сотрудничестве с Ontario Tech University, а над созданием прототипов работали более 80 канадских поставщиков автокомпонентов.

В контексте недавней отмены 100% пошлины на китайские электромобили Канада фактически заявляет: даже в условиях конкуренции с дешевыми импортными EV страна способна создавать собственные технологии.

Vector и Borealis - это не готовые серийные автомобили. Это технологическая декларация. И сигнал, что Северная Америка стремится диверсифицировать электромобильное будущее не только за счет США, но и собственными силами.