Канадские воры похитили 8 автомобилей из автосалона без единого лишнего звука: впечатляющее видео

Мишенью преступников стал автосалон Lockwood Leasing, специализирующийся на дорогих и редких автомобилях, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. По данным полиции, операция была хорошо спланированной и выполненной с холодной точностью.

Ограбление по сценарию боевика

Около 3:35 утра 11 января группа из примерно восьми человек в масках проникла в помещение автосалона. Попав внутрь, они без лишних колебаний направились прямо к хранилищу с ключами. При этом на кадрах незаметны никакие из признаков поисков хранилища или паники.

За несколько минут из дилерского центра выехали восемь автомобилей, среди которых - Porsche 911 GT3, Porsche 911 Carrera, два BMW M4, Ferrari, а также три Mercedes-Benz, включая два флагманских S580. Все авто были без номерных знаков, что значительно усложнило бы их дальнейшее отслеживание.

Камеры были - сигнализации нет

Несмотря на наличие системы видеонаблюдения, которая зафиксировала весь процесс ограбления, в здании не было активной сигнализации. Это означало, что правоохранители узнали о преступлении уже после того, как воры скрылись вместе с машинами. Именно отсутствие мгновенного оповещения дало преступникам решающее преимущество - они покинули место происшествия еще до того, как кто-то заметил хоть что-то подозрительное.

Часть авто нашли, но не все

По информации региональной полиции Галтона, впоследствии в районе Большого Торонто были найдены брошенные Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari и один BMW M4. Вскоре правоохранителям удалось выследить еще один Porsche 911, что привело к задержанию двух подозреваемых.

Двум 24-летним мужчинам предъявили обвинение в проникновении со взломом и умышленной маскировке лица. После ареста их обоих отпустили под залог. Несмотря на успехи следствия, три автомобиля из похищенной партии все еще находятся в розыске.