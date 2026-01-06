Категории водительских "прав" CE и C1E: в чем разница

Потребность в управлении грузовыми автомобилями с прицепами является актуальной для профессиональных водителей, логистических компаний. Именно поэтому категории CE и C1E остаются одними из самых востребованных. В то же время порядок их открытия в Украине отличается, особенно в условиях действия "военного положения".

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Что означают категории CE и C1E

Категория C1E дает право управлять грузовыми автомобилями категории C1 с разрешенной максимальной массой до 7,5 тонны в сцеплении с прицепом, масса которого превышает 750 килограммов.

Категория CE позволяет управлять грузовыми автомобилями категории C с прицепом или полуприцепом массой более 750 килограммов. При этом масса самого тягача превышает 3,5 тонны.

Именно масштаб транспортных средств и уровень ответственности определяют различные требования к кандидатам.

Категория CE: упрощенная процедура во время "военного положения"

На период действия "военного положения" в Украине для категории CE введен упрощенный механизм получения. Он предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины № 1122 и направлен на оперативное обеспечение транспортной отрасли водителями.

Ключевое изменение заключается в отмене требования об обязательном стаже управления транспортными средствами категории C в течение одного года. То есть водитель может открывать категорию CE независимо от даты получения категории C.

Основные условия для открытия категории CE остаются такими: возраст кандидата не менее 19 лет, наличие водительского удостоверения категории C, прохождение обучения или переподготовки в аккредитованном учреждении и успешная сдача практического экзамена в сервисном центре МВД. Теоретический экзамен не проводится, поскольку базовые знания уже подтверждены при получении категории C.

Категория C1E: стаж остается обязательным

В отличие от CE, для категории C1E упрощенная процедура не применяется. Требование о стаже управления транспортными средствами категории C1 остается в силе и не имеет исключений.

Для открытия категории C1E водитель должен иметь открытую категорию C1 минимум один год на момент обращения в сервисный центр МВД, пройти соответствующую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен. Отмена стажа или дополнительных послаблений для этой категории законодательством не предусмотрено.

Порядок обращения в сервисный центр МВД

Для открытия категорий CE или C1E кандидат обращается в сервисный центр МВД, готовит стандартный пакет документов, проходит обучение и регистрируется на практический экзамен. Запись осуществляется заранее через электронную систему Е-запись, что позволяет планировать визит и избегать очередей.

Читайте также: Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысоки: 21% теория и 16% практика

Таким образом, ключевая разница между категориями заключается не только в типе транспортных средств, но и в требованиях к опыту водителя. Категория CE во время "военного положения" стала доступной, тогда как правила получения C1E остались без изменений.