Каждый десятый новый автомобиль в Великобритании - китайский

Об этом свидетельствуют данные, на которые ссылается The Guardian. Лидером китайской волны в Британии остается MG, продавшая более 70 000 авто в 2025 году, повторив свои сильные позиции предыдущего года.

BYD, которая еще в 2024 году была относительно малозаметной на рынке, за год выросла почти в пять раз - с менее чем 9 тысяч до более 40 000 проданных авто. Другие бренды также наращивают обороты:

Jaecoo - 20 000+ продаж

Omoda - почти 20 000

Chery, Polestar и Leapmotor - стабильный рост и расширение присутствия

Таким образом, китайские бренды не просто зашли на рынок - они начали формировать его структуру.

Японские бренды сдают позиции

На фоне китайского скачка японские автопроизводители потеряли почти 1% рынка за последний год.

Падение не катастрофическое, но вполне заметное - и это четкий сигнал об изменении предпочтений британских покупателей. Если раньше надежность Toyota, Honda или Nissan была неоспоримым аргументом, то сегодня все чаще побеждает цена, технологии и комплектация, где китайские модели часто превосходят конкурентов.

Почему тарифы не остановили экспансию

Европейский Союз ввел высокие пошлины на электромобили из Китая, однако:

тарифы не применяются к гибридам и авто с ДВС,

британский рынок не имеет собственных крупных производителей,

импортные ограничения после Brexit действуют иначе.

В результате Великобритания стала одним из самых открытых рынков Европы - и китайские бренды активно пользуются этой возможностью.

Аналитик Маттиас Шмидт объясняет ситуацию просто: “Британцы не имеют отечественных брендов, за которые можно голосовать кошельком. Патриотические покупки здесь не работают”.

В Германии или Франции половина рынка принадлежит локальным брендам. В Китае - две трети. В Британии же место было полностью вакантным - и китайцы быстро его заняли. И все свидетельствует о том, что их доля будет расти и в дальнейшем, особенно в сегменте доступных электромобилей и гибридов.