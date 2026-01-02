Укр
Ру

Каждый десятый новый автомобиль в Великобритании - китайский

Китайские автопроизводители уже не экзотика для британского рынка - их доля стремительно растет, и 2025 год стал переломным. По итогам года каждое десятое новое авто, проданное в Великобритании - китайского производства.
Китайские авто уже занимают 10% рынка Великобритании - продажи превысили 200 тысяч - Auto24

Линейка моделей MG

Данила Северенчук
logo2 января, 17:05
logo0
logo0 мин

Об этом свидетельствуют данные, на которые ссылается The Guardian. Лидером китайской волны в Британии остается MG, продавшая более 70 000 авто в 2025 году, повторив свои сильные позиции предыдущего года.

Читайте также: Десятки китайских брендов электромобилей на грани краха

BYD, которая еще в 2024 году была относительно малозаметной на рынке, за год выросла почти в пять раз - с менее чем 9 тысяч до более 40 000 проданных авто. Другие бренды также наращивают обороты:

  • Jaecoo - 20 000+ продаж
  • Omoda - почти 20 000
  • Chery, Polestar и Leapmotor - стабильный рост и расширение присутствия

Таким образом, китайские бренды не просто зашли на рынок - они начали формировать его структуру.

Японские бренды сдают позиции

На фоне китайского скачка японские автопроизводители потеряли почти 1% рынка за последний год.
Падение не катастрофическое, но вполне заметное - и это четкий сигнал об изменении предпочтений британских покупателей. Если раньше надежность Toyota, Honda или Nissan была неоспоримым аргументом, то сегодня все чаще побеждает цена, технологии и комплектация, где китайские модели часто превосходят конкурентов.

Также интересно: Китайцы возрождают технологию роторных двигателей Ванкеля

Почему тарифы не остановили экспансию

Европейский Союз ввел высокие пошлины на электромобили из Китая, однако:

  • тарифы не применяются к гибридам и авто с ДВС,
  • британский рынок не имеет собственных крупных производителей,
  • импортные ограничения после Brexit действуют иначе.

В результате Великобритания стала одним из самых открытых рынков Европы - и китайские бренды активно пользуются этой возможностью.

Аналитик Маттиас Шмидт объясняет ситуацию просто: “Британцы не имеют отечественных брендов, за которые можно голосовать кошельком. Патриотические покупки здесь не работают”.

Читайте также: Самое большое зимнее испытание электромобилей в мире провели в Китае: кто стал лучшим

В Германии или Франции половина рынка принадлежит локальным брендам. В Китае - две трети. В Британии же место было полностью вакантным - и китайцы быстро его заняли. И все свидетельствует о том, что их доля будет расти и в дальнейшем, особенно в сегменте доступных электромобилей и гибридов.

#Chery #Фото #Полестар #Aвтобизнес #Великобритания #Новости #MG #BYD #Китай #Производство автомобилей