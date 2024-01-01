Kia готовит доступный городской электромобиль, конкурирующий с VW ID1 и Renault Twingo

Как отмечает Autocar, во время своего выступления на EV Day президент Kia подтвердил, что компания рассматривает, как будет выглядеть доступный электромобиль - будет ли это городской автомобиль, который будет стоять ниже будущего EV2 и сражаться с будущими Renault Twingo и Volkswagen ID.1, или более доступная версия существующей модели.

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Он также отметил, что модель может стоить менее 25 000 евро. К слову, будущий кроссовер EV2 будет стоить в 30 000 евро, а существующий EV3– 35 000 евро. Сонг добавил, что презентация концепции будущей новинки может состояться уже в следующем EV Day.

Kia Picanto

“ Если мы хотим перейти к конечной целевой группе большинства потребителей, нам, безусловно, нужен меньший размер модели – или модель с более низкой ценой – и мы внутренне изучаем, какие будут наши начальные модели электромобилей, кроме нашего EV2”, – сказал Хо-Сун Сонг.

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Вероятно, новая электрическая модель от Kia дебютирует в 2027 году, в то же время, когда на рынок выйдут Volkswagen ID.1 и Renault Twingo. В прошлом году президент корейского автопроизводителя обещал, что новый электрический автомобиль придет на смену Picanto.