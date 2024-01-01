Kia готовит к дебюту обновленный Sportage

Раньше шпионы Autoevolution замечали прототип модели вблизи культовой трассы Нюрбургринг. Тогда тестовый прототип имел спортивные сиденья Recaro, каркас безопасности и был обут в резину Michelin Primacy 4.

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Новые фотографии указывают на то, что прототип до сих пор имеет это оснащение, однако, будет ли он перенесен в серийную модель пока неизвестно. Несмотря на это, на свежих фото тестовый прототип имеет значительно меньше камуфляжа, что позволяет увидеть новый стиль бампера и головного света, которые существенно напоминают те, что имеет Kia Sorento.

Kia также поработала над задними фонарями и бампером, хотя обновления не такие значительные как впереди. Фотографии интерьера нет, однако, ожидается, что салон получит оформление, подобное Hyundai Tucson.

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Поговаривают, что модель дебютирует в 2026 году и будет предлагаться с 2,5-литровым атмосферным двигателем в версии с ДВС, или с 1,6-литровым турбомотором для гибрида и гибрида, подключаемого от сети (PHEV).