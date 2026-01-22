Kia готовит новый тип электрокара, который поразит публику дизайном

По неофициальной информации, в случае запуска в серию модель может получить название EV7 или EV8 и стать отдельной нишей в электрическом портфеле бренда, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Autocar.

Необычный формат и новая философия дизайна

Meta Turismo создавался как демонстрация дизайна Kia следующего поколения. Это не классический седан и не полноценный SUV, а скорее изящный GT с увеличенным клиренсом и спортивными пропорциями. Особое внимание в концепте уделили интерьеру.

По замыслу дизайнеров, водитель и пассажир получают разный опыт взаимодействия с автомобилем, что разрушает традиционный подход к симметричной архитектуре салона. Kia открыто ставит под сомнение идею одинаковой посадки для всех, особенно в условиях, когда роли водителя и пассажира могут существенно отличаться.

Линейка EV почти сформирована

Главный дизайнер Kia в Европе Оливер Самсон отмечает, что с выходом компактного электрического кроссовера EV2 текущая EV-линейка бренда фактически завершена. Именно это, по его словам, поставило компанию в “уникальную ситуацию”, когда можно смело готовить следующее поколение моделей.

Речь, частности, о будущих поколениях EV6 и EV9, но параллельно Kia изучает и совершенно новые дизайнерские направления без жесткой привязки к существующим формам.

Новые силуэты и подходы к оформлению

По словам Самсона, каждый новый проект для Kia начинается с чистого листа. Команда не пытается повторять уже знакомые решения, а постоянно ищет новые варианты отделки поверхностей и даже экспериментирует с формой кузова.

Именно поэтому Meta Turismo рассматривается как своеобразный тест. Это попытка переосмыслить, каким может быть современный электрический седан, как снаружи, так и изнутри. В компании отмечают: пространство для развития еще далеко не исчерпано.

Диалог с покупателями перед серией

Несмотря на смелость концепта, Kia не спешит с окончательными решениями. Компания внимательно следит за реакцией публики, ведь главная цель заключается в том, чтобы понять, соответствует ли такой формат ожиданиям клиентов бренда. Meta Turismo, по словам Самсона, — это приглашение к диалогу. Если отклик будет положительным, концепт вполне может трансформироваться в серийный электрокар нового класса.