Kia отказывается от плагин-гибридного Niro: в чем причина такого решения

Kia Niro PHEV
Несмотря на то, что Niro изначально предлагался со всеми популярными типами силовых агрегатов, именно PHEV всегда оставался нишевым вариантом. Для энтузиастов он выглядел наиболее универсальным, но массового покупателя так и не нашел.
В 2025 году Kia продала 31 182 автомобиля Niro, что сделало модель одной из наименее популярных в линейке бренда, не считая чисто электрических EV6 и EV9. Отдельную статистику по типам силовых установок компания не публикует, однако PHEV, по оценкам, занимал лишь незначительную долю от общего объема, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops.
Потеря льгот и неудачное позиционирование
Время для сворачивания версии выбрано не случайно. Niro PHEV импортируется в США из Южной Кореи, поэтому еще в 2024 году он потерял право на федеральную налоговую льготу для электрифицированных авто в размере 7 500 долларов. Дополнительно на модель распространяются импортные тарифы, введенные администарцией Трампа.
Ценник только усугубил ситуацию. Начальная цена Niro PHEV составляла около 36 000 долларов, что почти на 7 000 долларов дороже обычного Niro Hybrid и лишь примерно на 5 000 долларов дешевле полностью электрического Niro EV. Без налоговых стимулов такая “золотая середина” стала сложной для оправдания.
Хорошая идея, но не для рынка
Во время первых тестов в 2023 году Niro PHEV получал положительные отзывы за комфортную управляемость, экономность и возможность двигаться на чистой электротяге. Водитель мог выбирать между электрическим режимом, работой только бензинового двигателя или комбинированным вариантом. Впрочем, рынок сделал свой выбор. Для большинства покупателей простой и дешевый гибрид оказался достаточным, а те, кто хотел больше электричества, чаще смотрели в сторону полноценного электромобиля.
Что дальше для Niro
Для американских покупателей хорошая новость заключается в том, что обычный Niro Hybrid и в дальнейшем будет предлагать одно из лучших соотношений цены, расхода топлива и практичности в своем классе. Полностью электрический Niro EV также продолжит карьеру как альтернатива для тех, кто готов полностью перейти на электротягу.