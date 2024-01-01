Kia отзывает 75 тысяч кроссоверов Sorento, ведь у них могут погаснуть фары

Как рассказывает Carscoops, всего будет отозвано 74 469 единиц кроссовера 2024-25 годов, поскольку компания Kia считает, что дефект программного обеспечения может увеличить риск аварии. Оно касается как обычных, так и гибридных версий авто.

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Кроме того, NHTSA – Национальное управление безопасности дорожного движения США, отметило, что машины не соответствуют требованиям федеральных стандартов безопасности по освещению автомобилей.

В отчете об отзыве говорится, что транспортные средства оснащены блоком управления Body Domain Control Unit, который имеет “логическую ошибку программного обеспечения”. При определенных обстоятельствах это может привести к мгновенному выключению фар и задних фонарей.

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Американское подразделение Kia получило информацию о проблеме от своих коллег из Южной Кореи, где компания объявила подобный отзыв из-за такого же дефекта. Однако, на внутреннем рынке кроссоверы Sorento могут потерять и внутреннее освещение во время движения. Компания Kia сообщит владельцам о проблемах и дилеры бесплатно обновят программное обеспечение на новое.