Kia показала интересный универсал K4, который вскоре будет продаваться в Европе: фото

K4 Sportswagon стал третьей версией модели после хэтчбека и седана и сразу четко показывает свою ориентацию на европейские вкусы. Здесь нет попыток замаскировать универсал под кроссовер, скорее наоборот, Kia подчеркивает классическую форму. Как пишет Carscoops, универсал на 15 мм короче седана, но при этом на 265 мм длиннее хэтчбека, хотя колесная база у всех версий одинаковая - 2720 мм, что обеспечивает достойное пространство для пассажиров сзади.

Фирменный стиль Opposites United выглядит здесь наиболее органично. Четкая световая графика, аккуратная задняя часть и скрытые ручки задних дверей создают ощущение современности. В исполнении GT-Line добавляются затемненные элементы и более агрессивные бамперы, что делает универсал почти спортивным на вид.

Практичность без иллюзий и маркетинговых украшений

Kia не обещает рекордов, но честно говорит о возможностях. Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 604 литра, что на 166 литров больше, чем у хэтчбека, но немного меньше VW Golf Estate (611 л) и Skoda Octavia (640 л). К слову, даже предыдущий Ceed Sportswagon был вместительнее - 625 л. Впрочем, для ежедневного использования, путешествий и семейных нужд этого пространства более чем достаточно - особенно учитывая компактные внешние габариты.

Салон

Внутри K4 Sportswagon полностью повторяет хэтчбек и седан. Перед водителем расположен панорамный дисплей, сочетающий цифровую панель приборов и мультимедийную систему. Среди опций:

беспроводные Apple CarPlay и Android Auto,

цифровой ключ,

встроенные стриминговые сервисы,

современная графика и быстрая реакция интерфейса.

Двигатели: проверенная классика с электрификацией

Под капотом - знакомые, но хорошо известные силовые агрегаты, ориентированные на европейский рынок:

1.0 T-GDI на 115 л.с. + 6-ступенчатая механика, или тот же мотор в исполнении мягкого гибрида и опциональной 7-ступенчатой DCT;

1.6 T-GDI мощностью 150 или 180 л.с., только в паре с DCT;

появление полноценного гибрида подтверждено, но такая версия появится позже.

Мексиканское производство и американский вопрос

Kia производит K4 Sportswagon в Мексике, но модель уже официально подтверждена для рынка Европы, а старт продаж запланирован на конец года. В то же время в Kia America пока не комментируют возможный выход универсала на американский рынок. И хотя спрос там давно сместился в сторону SUV, такой стильный и практичный универсал мог бы стать приятной альтернативой для тех, кто не хочет кроссовер.