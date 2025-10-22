Kia показала на тизере новый Telluride: дебют уже скоро

Силуэт нового Telluride выглядит более обтекаемым и зрелым, сохраняя массивные пропорции, за которые покупатели полюбили модель. На изображениях заметны вертикальные LED-фонари спереди и сзади, создающие симметричную фирменную световую подпись. Кузов стал чище и технологичнее: ручки дверей теперь утоплены в панели, решетка радиатора имеет новую форму, а колесные арки стали более резко очерченными.

Читайте также: Каким будет обновленный Kia Telluride: фото

Шесть лет назад Telluride дебютировал как большой и роскошный семейный SUV - и с тех пор не сдал позиций. Модель остается вторым бестселлером Kia в США, а продажи 2025 года снова могут побить рекорд, отмечает Carscoops. И, несмотря на успех, производитель готовит полностью новое поколение, которое будет иметь и свежий дизайн, и обновленную технику.

По данным инсайдеров, Telluride получит два силовых агрегата. Базовый - 3,5-литровый V6 мощностью 287 л.с. и 352 Нм крутящего момента. Он заменит нынешний 3,8-литровый двигатель, что немного мощнее, однако менее экономичен. Однако, главная новинка - гибридная версия, оснащена 2,5-литровым турбодвигателем, двумя электромоторами и батареей емкостью 1,65 кВт-ч. Совокупная мощность такой установки будет достигать 329 л.с. и 459 Нм, что позволит кроссоверу потреблять менее 8 л/100 км в смешанном цикле.

Также интересно: Капля дождя может сломать самую умную функцию Kia

Кроме стандартной модели, ожидается и прочная внедорожная модификация, подобная Hyundai Palisade XRT Pro. Она получит поднятую подвеску, увеличенный клиренс, красные буксировочные крюки и массивные шины. Telluride нового поколения станет полным переосмыслением флагманского SUV Kia. Он сочетает пространство и комфорт трехрядного семейного автомобиля с гибридной эффективностью и новым дизайном, который готовит бренд к переходу в премиум-сегмент.