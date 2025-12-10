Kia представила новую генерацию кроссовера Seltos - "младшего брата" Sportage: фото, видео

Внешность Seltos существенно изменилась: передняя часть теперь выглядит изящнее и современнее благодаря вертикальным разделенным фарам и более широкой решетке радиатора. Основные световые модули интегрированы в верхний сегмент, дополненный обновленной защитной пластиной Satin Silver.

Читайте также: Дизайнер превратил Kia Tasman во внедорожник: результат превзошел все ожидания

Профиль имеет сходство с электрическим EV5, включая скрытые ручки дверей и массивную пластиковую облицовку. Плавная линия крыши и новая диагональная складка на задних дверях добавляют модели стремительности. Сзади кроссовер получил удлиненный спойлер и новую светотехнику, простирающуюся на всю ширину.

В палитру также добавили три новых цвета: Iceberg Green, Gravity Gray и Matte Magma Red. Размеры выросли существенно. Новый Seltos достиг 4430 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1600 мм в высоту, с колесной базой 2690 мм. Это заметный прирост по сравнению с предшественником, а разрыв с европейским Sportage теперь значительно меньше, хотя Seltos все же остается компактнее старшего “брата”.

Также интересно: Гуманитарные машины с отметкой "Продажа запрещена" продавали и разбирали на запчасти

Внутри Seltos стал более технологичным. Интерьер выполнен в стиле электрических моделей Kia, с двойным 12,3-дюймовым экраном и отдельным сенсорным блоком управления климатом. В список оснащения входят обновления “по воздуху”, панорамная крыша, проекционный дисплей, аудиосистемы Bose или Harman Kardon, а также 64-цветная атмосферная подсветка. Кроме того, модель получила широкий комплекс систем помощи водителю.

Увеличенные габариты положительно повлияли на пространство в салоне и багажнике, который теперь вмещает 536 литров благодаря новому двухуровневому полу. В основе второго поколения лежит платформа K3, знакомая по Kia Niro и K4. Автопроизводитель говорит, что инженеры существенно улучшили жесткость кузова, шумоизоляцию и управляемость.

На старте для модели доступны два бензиновых двигателя: 2,0-литровый атмосферный на 147 л.с. и 1,6-литровый турбомотор мощностью 178 или 190 л.с. в зависимости от рынка. Коробки передач - механика, семиступенчатый “робот” с двойным сцеплением или восьмиступенчатый “классический” автомат. Полный привод доступен в сочетании с многорычажной задней подвеской и режимами движения для снега, грязи и песка.

Также интересно: Kia готовит шикарную замену седану Stinger: первые фото

В 2026 году Seltos впервые получит гибридную версию. Kia уже подтвердила, что силовой агрегат будет иметь улучшенную эффективность, функцию V2L и новую систему рекуперации, однако точные характеристики пока не разглашаются. Производство второго поколения начнется до конца года. Первым новинку получит индийский рынок, после чего модель постепенно выйдет в Корее, Китае, Северной Америке и Европе.