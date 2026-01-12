Kia представила свой самый маленький электрокроссовер EV2 с причудливым квадратным дизайном: фото

Внешность EV2 сформирована четкими геометрическими линиями и почти вертикальными поверхностями. Автомобиль получил квадратный силуэт, что резко контрастирует с более округлыми формами большинства современных электрокроссоверов. Уже с момента дебюта модель доступна в визуально агрессивной комплектации GT-Line, отмечает Motor1.

Она отличается измененными бамперами, большими колесными дисками и декоративными акцентами. Особенностью дизайна EV2 стали задние фонари, размещенные в нижних углах кузова, а также вертикально ориентированная передняя оптика с разделенными элементами.

Практичный интерьер с физическими элементами управления

Интерьер Kia EV2 выполнен в сдержанном стиле с акцентом на удобство пользования. Несмотря на цифровую архитектуру, в салоне сохранены физические кнопки и регуляторы для управления климатом и мультимедиа. Перед водителем размещено 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, а рядом - 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Отдельно также установлен 5,3-дюймовый дисплей для настройки климат-контроля. В зависимости от комплектации, автомобиль оснащается беспроводной зарядкой смартфонов, аудиосистемой Harman Kardon, портами USB-C повышенной мощности и поддержкой обновлений “по воздуху”.

Компактные размеры и функциональный багажник

Общая длина Kia EV2 составляет 4060 мм. Несмотря на компактные габариты, модель предлагает несколько вариантов компоновки заднего ряда - на два или три места. Объем багажника достигает 403 литров в четырехместной конфигурации и 362 литра в пятиместной. Дополнительно предусмотрен небольшой передний багажный отсек объемом 15 литров.

Два варианта батарей и передний привод

Kia EV2 построен на платформе E-GMP и предлагается с двумя вариантами аккумуляторов: 42,2 кВт-ч с запасом хода до 317 км по циклу WLTP, или 61 кВт-ч с запасом хода до 448 километров. Все версии оснащаются передним приводом. Мощность электромотора зависит от версии батареи: 144 л.с. в базовой модификации и 134 л.с. в версии с большим запасом хода. Максимальная скорость ограничена на уровне 159 км/ч.

Зарядка и двунаправленные функции

EV2 использует 400-вольтовую электрическую архитектуру. Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить заряд с 10 до 80% за 29–30 минут в зависимости от батареи. Модель поддерживает функции V2L для питания внешних устройств, а также V2G, что позволяет возвращать электроэнергию обратно в сеть.

Производство и рыночные перспективы

Производство Kia EV2 будет налажено на заводе в Жилине (Словакия). Версия со стандартным аккумулятором пойдет в серию первой, тогда как модификации с большей батареей и комплектация GT-Line появятся позже в 2026 году. На рынке EV2 придется конкурировать с такими моделями, как Renault 4, Volkswagen ID.Cross, Peugeot E-2008 и Ford Puma Gen-E в ценовом сегменте до 30 000 евро.