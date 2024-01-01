Kia презентовала рестайлинговый Sportage: что изменилось

Как передает Carscoops, Kia официально представила рестайлинговый вариант кроссовера в Корее. Модель получила дизайн передней части, подобный Picanto, Sorento, Carnival, K4 и K8. Главными его особенностями являются вертикально расположенные, более агрессивные фары, более крупные бамперы и переработанная решетка радиатора.

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Передние крылья также несколько изменились, однако другие детали профиля остались неизменными с 17- или 19-дюймовыми дисками. Сзади есть пара новых светодиодных фонарей и несколько обновленный задний бампер. В то же время комплектация X-Line, отличается более спортивными бамперами, дополнительными черными акцентами и собственными эксклюзивными 19-дюймовыми колесами.

В салоне есть новая цифровая панель приборов и дисплей мультимедиа с диагональю в 12,3 дюйма каждый. Обновленный руль с двумя спицами вместе с улучшенным декоративным освещением, тонкими вентиляционными отверстиями кондиционера и обновленным распределительным прибором имеют целью приблизить Sportage к более премиальным моделям бренда. Технологии безопасности также улучшили, в частности автомобиль получил новейшие системы ADAS.

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Kia будет предлагать покупателям три цветовые схемы интерьера - Lounge Brown, Black и Navy Gray, что дает возможность персонализации авто. Также на выбор будет доступно восемь различных цветов экстерьера. Линейка двигателей была несколько модифицирована.

Базовая версия предлагается с 2,0-литровым двигателем, работающим на LPG, мощностью 146 лошадиных сил. В то же время более мощный 1,6-литровый бензиновый агрегат, выдающий 180 “лошадей”, теперь предлагается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает лучшую плавность езды по сравнению с 7-ступенчатой КПП с двойным сцеплением, что была установлена ранее.

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Гибридный вариант получил небольшое увеличение мощности с дополнительными 5 л.с. (3,7 кВт) по сравнению с предыдущей моделью. Его силовой агрегат сочетает в себе 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л.с. и единственный электродвигатель, который выдает 47,7 кВт.

Kia также оптимизировала рекуперативное торможение, позволяя водителям регулировать интенсивность с помощью лепестковых переключателей, а адаптивное торможение теперь реагирует на дорожные условия на основе данных навигации.

Шасси также усовершенствовали: инженеры изменили амортизаторы передних стоек, чтобы они обеспечивали лучшие впечатления от вождения. Кроме этого, было также улучшено шумоизоляцию. В Корее цена обновленного Kia Sportage колеблется от $20 600 до 35 300 долларов в зависимости от выбора трансмиссии и уровня комплектации.