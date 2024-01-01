Kia Sportage 2026 изменился внешне и подорожал

Обновленный Kia Sportage дебютировал на прошлогоднем автосалоне в Лос-Анджелесе. Теперь компания объявила стоимость модели 2026 модельного года, которая будет начинаться в США от 28 690 долларов. Несмотря на это, стоимость гибридных версий объявят позже, пишет Carscoops.

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Обновленный кроссовер можно узнать по новой передней части с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Задняя часть получила обновленный бампер и иные фонари, а также новые легкосплавные диски размером от 17 до 19 дюймов.

В салоне появилась обтекаемая приборная панель и отдельная комбинация дисплеев с диагональю в 12,3 дюйма каждый. Также Sportage получил новый двухспицевый руль. Перечень оснащения базовой версии комплектация Sportage LX включает тканевые сиденья, кожаный руль, кондиционер и аудиосистему с шестью динамиками.

Покупатели также найдут множество систем помощи водителю, включая интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop and Go, систему предотвращения лобовых столкновений, систему управления дальним светом и систему удержания полосы движения с предупреждением о выезде с полосы движения.

Средняя комплектация SX Prestige стоимостью 36 290 долларов добавляет передние сиденья с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией и обивкой SynTex. Кроме того, к вышеупомянутым опциям добавляется подогрев руля, панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon и двухзонный климат-контроль. Перечень систем помощи пополнился технологией мониторинга слепых зон и камерами кругового обзора.

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Флагманские версии Sportage X-Line AWD и Sportage X-Pro Prestige AWD за 32 990 и 35 590 долларов соответственно отличаются уникальными внедорожными акцентами. Все версии оснащены 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем на 190 л.с. и 241 Нм крутящего момента, работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП и опциональной системой полного привода.