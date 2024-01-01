Kia тестирует обновленный Sportage: шпионские фото

Как передает Carscoops, по слухам, вероятная дата презентации – 24 октября. Шпионы заметили гибридный вариант кроссовера, когда он проходил тестирование на Нюрбургринге. Основное отличие новинки скрыто в салоне.

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Речь идет о новом изогнутом дисплее информационно-развлекательной системы, который совмещен с цифровой панелью приборов. Кроме этого, можно увидеть новое рулевое колесо с двумя спицами, минималистичный рычаг переключения передач и центральную консоль.

Дизайн передней части также претерпел изменения, поскольку Sportage будет иметь совершенно новую переднюю панель с прямоугольной решеткой радиатора и вертикальными фарами, которые немного напоминают те, что имеют Carnival, Sorento и EV9.

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В то же время сзади обновления более сдержанные, но все равно заметны. Кроссовер получил слегка обновленный бампер с новыми отражателями, а графика задних фонарей была несколько изменена. Информации о силовом агрегате пока мало.

Мягкий гибрид использует 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 150 л.с. и может быть подключен к шестиступенчатой механической или семиступенчатой коробке передач с двойным сцеплением.

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Корейский автопроизводитель также предлагает гибрид, который имеет 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, электродвигатель и аккумулятор емкостью 1,49 кВт-ч. Комбинированная мощность системы составляет 229 “лошадей”. Также есть плагин-гибридный вариант с обновленным двигателем и большим аккумулятором на 13,8 кВт-ч. Благодаря изменениям модель имеет 265 л. с. и запас хода только на электричестве до 69 км.