Киев впервые за пять лет заказал троллейбусы

Речь идет о низкопольных 12-метровых троллейбусах, построенных на базе кузовов турецкого бренда Akia. Эти машины имеют кое-что и украинское – они оснащены системой управления собственного производства "Политехносервис".

Об этом контракте рассказывает kyiv.news. Сообщается, что машины будут иметь систему автономного хода. Это позволяет проезжать без контактной сети до 1 км, что на сегодняшний день все-таки мало.

Троллейбусам "включили" зеленый свет

Законтрактованные троллейбусы обойдутся столице в 306,2 млн гривен, то есть 19,1 млн гривен за один троллейбус. Это примерно на 700 тысяч гривен дороже, чем аналогичные машины, приобретенные для Черновцов в конце 2025 года.

Эта поставка станет первой в Киев с 2022 года. Последний раз столица получала новый троллейбус в январе 2021 года – пять лет назад.

Троллейбусный парк столицы "стареет"

В то же время масштабы и характер закупки не дают оснований для оптимизма относительно будущего киевской троллейбусной системы, поскольку 16 коротких троллейбусов не способны существенно изменить негативную тенденцию, которая длится уже несколько лет.

С 2016 года количество работоспособных троллейбусов в Киеве сократилось почти вдвое, большинство имеющегося подвижного состава имеет возраст более 10 лет, а системная программа капитальных ремонтов и продления срока эксплуатации фактически отсутствует.

Немного статистики

В 2024 году украинские города получили только 34 троллейбуса – меньше всего за последние 15 лет. Зато 2025 год показал восстановление рынка: города Украины закупили 107 троллейбусов, из них 75 новых.