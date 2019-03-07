На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли проект решения о совершенствовании системы организации парковочного пространства в городе Киеве.

Согласно новым правилам, судьбу сотен парковочных площадок будет решать открытый конкурс в системе Прозоро.Продажи. Речь идет о продаже прав на размещение или обустройство парковок, которыми занимается КП "Киевтранспарксервис". Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальное предприятие имеют три месяца, чтобы запустить все необходимые процедуры.

Читайте также: Теперь проверить штрафы за нарушение ПДД можно через ПриватБанк

"Мы меняем систему управления, которую получили в наследство. Она – неэффективная и коррупционная. Абсолютно прозрачные условия для ведения бизнеса – гарантия честной конкуренции в работе предпринимателей в нашем городе и поступлений в бюджет столицы. Это залог того, что к нам будут приходить инвесторы, что Киев станет богатым городом", – сказал Виталий Кличко.

"Кроме того, все предыдущие договоры с ФОТ-ами, а таких около 600, на продажу площадок отныне отменят, а свободные адреса выставят на прозрачный конкурс, где реализуют по выгодным для города ценам. Это решение – классический способ борьбы с коррупцией и замена ручного управления единым правилом", – говорит соавтор решения, депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что благодаря системе Prozzoro город уже сэкономил миллиарды гривен. Так, например, раньше столица получала только 280 тысяч гривен в год от сдачи в аренду мест для объектов передвижной торговли. После привлечения к этому процессу системы Prozzoro поступления в бюджет города только от одной передвижной кофейни достигли 900 тысяч гривен в год.

Решение поддержали 64 депутата.