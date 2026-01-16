Киевлянин 10 лет "охотился" на именной номер и наконец получил его

В столице зафиксирован показательный случай персонализации транспортного средства, который демонстрирует интерес украинцев к индивидуальным номерным знакам. В сервисный центр МВД №8042 обратился житель Киева Артем для перерегистрации автомобиля в связи с закреплением именного номерного знака с надписью "ROMANTIK".

Десятилетний путь к желаемой комбинации

История началась еще десять лет назад, когда в рабочем коллективе за Артемом закрепилось прозвище "Романтик". Именно тогда он решил перенести это слово на номерные знаки собственного автомобиля. Однако в течение длительного времени желаемая комбинация "ROMANTIK" была недоступной, поскольку находилась в пользовании другого владельца.

На протяжении лет мужчина регулярно проверял возможность заказа желанного номерного знака, ожидая освобождения комбинации. В конце концов он выбрал альтернативный вариант - заменил латинскую букву "N" на визуально похожую "H", что позволило сформировать уникальную надпись "ROMAHTIK" и получить разрешение на его изготовление.

Процедура оформления и результат

После изготовления индивидуальных номерных знаков Артем обратился в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства и внесения соответствующих изменений в регистрационные документы. По его словам, момент получения номеров стал символическим завершением многолетнего ожидания.

В сервисных центрах МВД отмечают, что индивидуальные номерные знаки все чаще используются не только как элемент идентификации автомобиля, но и как способ самовыражения владельца. При этом все надписи проходят проверку на соответствие действующим нормам и требованиям законодательства.

Тенденция персонализации на украинских дорогах

История киевлянина отражает спроса на персонализированные номерные знаки. Для некоторых водителей это способ подчеркнуть собственный стиль, профессию или жизненную позицию, не нарушая при этом правил дорожного движения и регистрационных процедур.